La sisena edició del Rock the Stage reunirà 800 ballarins de danses urbanes a Reus

Més de 800 ballarins participaran el 27 d’abril en el Rock the Stage 2024, el sisè campionat de hip hop i danses urbanes de Reus, organitzat pel Consell Esportiu del Baix Camp i l’escola de dansa i arts escèniques Artis. «Ens agradaria que Reus, a part de ser referent en patinatge i en hoquei, també fos referent en dansa urbana», expressà Joan Bartolí, secretari general del Consell Esportiu del Baix Camp. «De Cornellà a València i Ebre amunt, no hi ha cap campionat com el Rock the Stage», afegí.

Pilar Sanz, directora d’Artis, detallà que, si bé les danses urbanes s’acostumen a improvisar al carrer i en batalles lliures, el torneig serà «coreogràfic», és a dir, «tothom ve amb els balls preparats». L’acció començarà a les 10 hores, al Pavelló Olímpic Municipal.

Participaran artistes catalans i provinents d’altres comunitats autònomes, com Galícia, Navarra i Aragó, en les categories júnior, minisolista, miniparelles, prèmium —adults que no són ballarins professionals, però que fan classe i es presenten a competicions—, infantil, baby, solista, parelles, youth i absoluta. A més, s’espera que tingui lloc la representació dels resultats d’un taller impartit per Joseph Go, amb més de 30 anys d’experiència i guanyador de trofeus de renom, amb estudiants avançats de danses urbanes.

Go serà un dels tres membres d’un jurat «internacional, reconegut al seu país i fora d’ell», tal com destacà Sanz. Se li sumaran Candyman, un dels ballarins més reeixits de la seva generació, i Alina Tsitseronova, coreògrafa de renom especialitzada en commercial dance. A les instal·lacions d’Artis, Tsitseronova, Candyman i Go oferiran, diumenge 28 d’abril, workshops a tothom qui vulgui perfeccionar les seves habilitats.

L’entrada tindrà un cost de 6 euros en concepte de donatiu. Com en edicions passades, el Rock the Stage col·laborarà amb l’Associació Catalana de les Neurofibromatosis (ACNefi) i Enach Associació, que reuneix familiars i amics de persones amb trastorns neurodegeneratius per acumulació de ferro al cervell.

«A banda de la diversificació esportiva i el foment de l’esport, estem parlant de causes solidàries», va destacar el regidor d’Esport i Salut, Enrique Martín, qui també subratllà que la iniciativa s’alinea amb l’objectiu municipal d’esdevenir un pol d’atracció del turisme esportiu.