Òscar Subirats: «El proyecto de la Escuela de Oficios irá más allá de la formación»

La Escuela de Oficios que pretende impulsar el Ajuntament de Reus al Vapor Vell acaba de ultimar los últimos detalles antes de su puesta en marcha. Este equipamiento, localizado entre la calle Sant Serapi y la calle Gornals, buscará ofrecer formación para jóvenes y profesionales en diferentes sectores para satisfacer la demanda de personal del tejido empresarial.

El concejal de Empresa y Empleo del Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, explica que el proyecto «avanza a buen ritmo». «Actualmente, estamos con la redacción del proyecto ejecutivo y esperamos tenerlo terminado para el mes de mayo,» afirma el concejal. No obstante, Subirats pone énfasis en el hecho que no es un proyecto en el cual se quieran fijar unos plazos: «El objetivo principal no es llegar a un momento en el cual esté en pleno funcionamiento, sino que todo vaya avanzando en paralelo para así empezar a dar respuesta a esta demanda de trabajadores calificados que tiene el tejido empresarial de nuestro territorio».

A estas alturas, la única fecha que se marcan es septiembre, después del verano, por el inicio de una prueba piloto. Esta irá a cargo del Gremio de Constructores del Baix Camp. Aunque los detalles todavía están pendientes de ser concretados, el presidente de la entidad, Antoni Sentís, asegura que todo indica que se llevará a cabo. «Tenemos un convenio de palabra, pero ya bastante maduro, con el Ajuntament.

En principio nos han propuesto hacer un curso de competencias de 320 horas que dará pie a que los jóvenes que empiezan o profesionales que quieren cambiar puedan conocer nuestro oficio. Es un primer paso para poder entrar en nuestro sector», detalla el presidente, a la vez que añade que en el sector de la construcción «hace falta mucha gente formada».

«Hace años que reivindicamos la necesidad de un espacio como este. En nuestro sector las personas mayores ya se están jubilando y cuesta encontrar gente joven cualificada, por lo cual hay una falta de relieve generacional», asegura Santís, a la vez que lamenta que «la crisis del 2008 fue muy profunda y se perdió a toda una generación. Muchos trabajadores de nuestro sector tuvieron que cambiar de oficio para ganarse la vida».

Un proyecto «muy potente»

Así y todo, el concejal de Empresa y Empleo remarca que no es un proyecto destinado sencillamente a la formación. «No quiero adelantarme porque justamente ahora estamos en la fase de conceptualización del proyecto, pero no lo visualizamos tan sólo como un espacio para ofrecer formación», comenta Subairados, todo y que sin querer entrar en detalles. No obstante, según explica el proyecto ya ha llamado la atención de otras instituciones: «Hace poco tuvimos una reunión con la Secretaría de Trabajo de la Generalitat de Catalunya para exponer el proyecto, les gustó mucho e, incluso, se ofrecieron a colaborar».

Y es que el papel de la Generalitat en este proyecto podría ser una de las claves para su potencial, tal como reconoce el concejal: La Generalitat podría acabar siendo una pata de financiación por un lado, pero por el otro todo trasciende mucho más que de un concepto. Queremos crear un espacio vinculado con el empresariado y ofrecer formación y toda una serie de servicios que se les pueda ofrecer desde el Ajuntament o bien desde la Generalitat de Catalunya».