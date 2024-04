Òscar Subirats: «El projecte de l’Escola d’Oficis anirà més enllà de la formació»

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Escola d’Oficis que pretén impulsar l’Ajuntament de Reus al Vapor Vell està acabant d’ultimar els últims detalls abans de la seva posada en marxa. Aquest equipament, localitzat entre el carrer Sant Serapi i el carrer Gornals, buscarà oferir formació per a joves i professionals en diferents sectors per a satisfer la demanda de personal del teixit empresarial.

El regidor d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, explica que el projecte «avança a bon ritme». «Actualment, estem amb la redacció del projecte executiu i esperem tenir-lo enllestit pel mes de maig», afirma el regidor. No obstant això, Subirats posa èmfasis en el fet que no és un projecte en el qual es vulguin fixar uns terminis: «L’objectiu principal no és arribar a un moment en el qual estigui en ple funcionament, sinó que tot vagi avançant en paral·lel per així començar a donar resposta a aquesta demanda de treballadors qualificats que té el teixit empresarial del nostre territori».

A hores d’ara, l’única data que es marquen és setembre, després de l’estiu, per l’inici d’una prova pilot. Aquesta anirà a càrrec del Gremi de Constructors del Baix Camp. Tot i que els detalls encara estan pendents de ser concretats, el president de l’entitat, Antoni Sentís, assegura que tot indica que es portarà a terme. «Tenim un conveni de paraula, però ja bastant madur, amb l’Ajuntament.

En principi ens han proposat fer un curs de competències de 320 hores que donarà peu a què els joves que comencen o professionals que volen canviar puguin conèixer el nostre ofici. És un primer pas per a poder entrar al nostre sector», detalla el president, a la vegada que afegeix que en el sector de la construcció «fa falta molta gent formada».

«Fa anys que reivindiquem la necessitat d’un espai com aquest. En el nostre sector la gent gran ja s’està jubilant i costa trobar gent jove qualificada, per la qual cosa hi ha una falta de relleu generacional», assegura Santís, a la vegada que lamenta que «la crisi del 2008 va ser molt profunda i es va perdre a tota una generació. Molts treballadors del nostre sector van haver de canviar d’ofici per a guanyar-se la vida».

Un projecte «molt potent»

Així i tot, el regidor d’Empresa i Ocupació remarca que no és un projecte destinat senzillament a la formació. «No vull avançar-me perquè justament ara estem en la fase de conceptualització del projecte, però no ho visualitzem tan sols com un espai per a oferir formació», comenta Subirats, tot i que sense voler entrar en detalls. No obstant això, segons explica el projecte ja ha cridat l’atenció d’altres institucions: «Fa poc vam tenir una reunió amb la Secretaria de Treball de la Generalitat de Catalunya per a exposar el projecte, els va agradar molt i, fins i tot, es van oferir a col·laborar».

I és que el paper de la Generalitat en aquest projecte podria ser una de les claus pel seu potencial, tal com reconeix el regidor: «La Generalitat podria acabar sent una pota de finançament per un costat, però per l’altre tot transcendeix molt més que d’un concepte. Volem crear un espai vinculat amb l’empresariat i oferir formació i tota una sèrie de serveis que se’ls pugui oferir des de l’Ajuntament o bé des de la Generalitat de Catalunya».