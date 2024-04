El Espacio Llotja acoge la semifinal de Tarragona y Lleida de los IV Premios Gastronómicos Lladonosa

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

El rapero 2Pac expresó a la década de 1990 que tenía la sensación que todo el mundo estaba pendiente de qué hacía en todo momento. All Eyez on Me (todos los ojos puestos mí) decidió titular su siguiente álbum. Los estudiantes de cocina que ayer decidieron enfundarse el delantal y demostrar sus habilidades culinarias en la Llotja de Reus en los IV Premios Gastronómicos Josep Lladonosa experimentaron, de primera mano, lo que 2Pac relató: curiosos, autoridades políticas, familiares que los daban apoyo, maestros, periodistas, cámaras, una televisiva presentadora (Elisabet Carnicé) y un jurado de primer nivel, con nombres como Josep Lladonosa, Pep Moreno, Vicent Guimerà, Ferran Cerro, Susana Aragón o Xavi Benet, se fijaban en cada detalle de sus movimientos; todos los ojos estaban fijados en ellos, en un formato inspirado en MasterChef.

Los aspirantes, que concursaban en la semifinal correspondiente a las provincias de Lleida y Tarragona de los galardones apadrinados por los hermanos Torres, tenían que elaborar dos recetas. En primer término, un aperitivo con una base de aceite de oliva virgen extra de les Borges Blanques —los magistrados querían notar el sabor del oro líquido.

De segundo plato, muslos de pollo de pata azul con caracoles y salsa de avellanas de Reus. Nada fue al azar: el aceite hacía referencia a les Borges Blanques, el escenario de la gran final; los caracoles, en Lleida; y la salsa de avellanas, en Reus y, por extensión, la demarcación de Tarragona.

Apagados los fogones, tocaba presentar las ideaciones a los maestros de la cocina: una breve explicación, y a emplatar. Saboreadas las creaciones, el jurado compartía debilidades, fortalezas y oportunidades para mejorar las composiciones. «Para mí, ser cocinero es ser muy humilde, y es una cosa que, hoy día, los chefs echamos de menos en los jóvenes», comentaba Guimerà a Ismael Corrales. «Cuando uno cocina con humildad, eso, al final, tiene sus recompensas y sus premios, y tú has cocinado con mucha humildad», continuó el chef de L'Antic Molí, de Ulldecona.

El esfuerzo tuvo su reconocimiento: Ismael Corrales, de la Escuela de Cuina Villa Retiro, fue uno de los cuatro finalistas de Lleida y Tarragona en la categoría de cocina que competerán a la gran final. Aaron Muñiz, de la Escuela de Hosteleria del Vallès Oriental; Jenny Adriana Mieres, de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils; y a Lara Pujadas, de la Escuela de Cuina Villa Retiro, lo acompañarán a les Borges Blanques el 19 de mayo.

Por otra parte, Noemí Scarlet Montalván y Talytmass Ouchikh, de la Escuela El Llindar-El Repartidor, y Rony Alexander Espinoza, de la Escuela de Hosteleria i Turisme de Lleida, se clasificaron en la modalidad de sala. Christian David Valencia, de la Fundación Formación y Trabajo, en cocina, y Noemí Montalván fueron los ganadores del premio social.

Los asistentes pudieron aprovechar la ocasión para degustar el Gaudiche, una propuesta del cocinero Pep Moreno, una variante del ceviche inspirada en Reus y el arquitecto Antoni Gaudí.