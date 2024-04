L’Espai Llotja acull la semifinal de Tarragona i Lleida dels IV Premis Gastronòmics Lladonosa

El raper 2Pac va expressar a la dècada del 1990 que tenia la sensació que tothom estava pendent de què feia en tot moment. All Eyez on Me (tots els ulls posats mi) va decidir titular el seu següent àlbum. Els estudiants de cuina que ahir van decidir enfundar-se el davantal i demostrar les seves habilitats culinàries a la Llotja de Reus en els IV Premis Gastronòmics Josep Lladonosa van experimentar, de primera mà, el que 2Pac relatà: curiosos, autoritats polítiques, familiars que els donaven suport, mestres, periodistes, càmeres, una televisiva presentadora (Elisabet Carnicé) i un jurat de primer nivell, amb noms com Josep Lladonosa, Pep Moreno, Vicent Guimerà, Ferran Cerro, Susana Aragón o Xavi Benet, es fixaven en cada detall dels seus moviments; tots els ulls estaven fixats en ells, en un format inspirat en MasterChef.

Els aspirants, que concursaven en la semifinal corresponent a les províncies de Lleida i Tarragona dels guardons apadrinats pels germans Torres, havien d’elaborar dues receptes. En primer terme, un aperitiu amb una base d’oli d’oliva verge extra de les Borges Blanques —els magistrats volien notar el sabor de l’or líquid—.

De segon plat, cuixes de pollastre de pota blava amb caragols i salsa d’avellanes de Reus. Res fou a l’atzar: l’oli feia referència a les Borges Blanques, l’escenari de la gran final; els caragols, a Lleida; i la salsa d’avellanes, a Reus i, per extensió, la demarcació de Tarragona.

Apagats els fogons, tocava presentar les ideacions als mestres de la cuina: una breu explicació, i a emplatar. Assaborides les creacions, el jurat compartia debilitats, fortaleses i oportunitats per millorar les composicions. «Per a mi, ser cuiner és ser molt humil, i és una cosa que, avui dia, els xefs trobem a faltar en els joves», comentava Guimerà a Ismael Corrales. «Quan un cuina amb humilitat, això, al final, té les seves recompenses i els seus premis, i tu has cuinat amb molta humilitat», continuà el xef de L’Antic Molí, d’Ulldecona.

L’esforç tingué el seu reconeixement: Ismael Corrales, de l’Escola de Cuina Villa Retiro, fou un dels quatre finalistes de Lleida i Tarragona en la categoria de cuina que competiran a la gran final. Aaron Muñiz, de l’Escola d’Hosteleria del Vallès Oriental; Jenny Adriana Mieres, de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils; i Lara Pujadas, de l’Escola de Cuina Villa Retiro, l’acompanyaran a les Borges Blanques el 19 de maig.

D’altra banda, Noemí Scarlet Montalván i Talytmass Ouchikh, de l’Escola El Llindar-El Repartidor, i Rony Alexander Espinoza, de l’Escola d’Hosteleria i Turisme de Lleida, es classificaren en la modalitat de sala. Christian David Valencia, de la Fundació Formació i Treball, en cuina, i Noemí Montalván van ser els guanyadors del premi social.

Els assistents van poder aprofitar l’ocasió per degustar el Gaudiche, una proposta del cuiner Pep Moreno, una variant del ceviche inspirada en Reus i l’arquitecte Antoni Gaudí.