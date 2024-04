Estudiarán los comportamientos y las necesidades de los jóvenes en materia de salud

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento implementará antes de que acabe el presente curso académico el proyecto Reus Cohort, con el objetivo de «poder conocer los comportamientos y necesidades en salud de las personas jóvenes de nuestro territorio a lo largo del tiempo», en palabras del concejal de Deporte y Salud, Enrique Martín.

El consistorio se ha adherido a la tercera ola de una iniciativa, liderada desde la Universidad de Vic y que cuenta con el apoyo de la Agència de Salut Pública de Catalunya y del Departament d'Educación, consistente en la tramitación de encuestas a los alumnos de segundo y cuarto de ESO, segundo de Bachillerato y segundo de ciclos formativos de grado medio para recopilar datos relacionadas con sus hábitos de vida. Con los resultados en mano, «decidiremos qué acciones emprendemos para solucionar los problemas detectados», comenta el edil.

El descanso, el estado de ánimo, la alimentación, la actividad física, el uso de pantallas, el consumo de drogas, las adicciones, la salud sexual, la movilidad y la seguridad vial, las relaciones sociales y los juegos y las apuestas son ejemplos de los temas que recogen las preguntas del cuestionario. En 2025, se elaborará una infografía para cada instituto en particular y un informe que recoja los resultados sobre el alumnado reusense.

Además, se hará un análisis a lo largo del tiempo, dado que el proyecto tiene una duración de cinco años y las encuestas se enviarán con una periodicidad bienal. Martín subraya que las conclusiones no estarán fundamentadas en suposiciones, percepciones o posibles situaciones, sino «en rigor científico», de forma que se tomarán decisiones «concretas» para abordar los problemas que salgan a la luz, unas líneas de trabajo que serán consensuadas con los centros educativos. «Trabajar de esta manera será un paso de gigante», valora.

Martín subraya que el entorno del instituto «tiene mucho que decir» en la confección de las rutinas de los jóvenes —por la presencia de pistas deportivas, salas de juegos o locales de comida rápida, por ejemplo—, dado que muchos adolescentes se acaban moviendo por el barrio donde estudian, de forma que el estudio permitirá tener una radiografía de la salud de cada área de la ciudad y llevar a cabo «acciones muy concretas» que podrán ser diferentes «en función de la realidad de cada una».

El concejal de Deporte y Salud remarca que, además, uno de los puntos fuertes del proyecto es que ofrecerá la oportunidad de visualizar la evolución de la situación durante cinco años. Más allá de la comparativa, eso propiciará tener al alcance unos indicadores de calidad que demuestren que los planes de acción y las campañas preventivas emprendidos desde el Ayuntamiento de Reus para paliar los efectos de los problemas encontrados están funcionando o, en caso contrario, que no están teniendo los efectos deseados en la sociedad.

«Si vemos que los resultados no sólo no han disminuido, sino que han aumentado, quiere decir que el plan no ha funcionado, lo tenemos que cambiar y tenemos que buscar otra manera de llegar a la juventud», señala. El consistorio se ha puesto en contacto con los institutos para saber si se querrán adherir o no a la iniciativa en el presente curso. El edil Martín expresa que, teniendo en cuenta que los encuestados serán alumnos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio, «si podemos incidir en sus hábitos de vida hacia bien, es el momento de hacerlo».