Estudiaran els comportaments i les necessitats dels joves en matèria de salut

L’Ajuntament implementarà abans que acabi el present curs acadèmic el projecte Reus Cohort, amb l’objectiu de «poder conèixer els comportaments i necessitats en salut de les persones joves del nostre territori al llarg del temps», en paraules del regidor d’Esport i Salut, Enrique Martín.

El consistori s’ha adherit a la tercera onada d’una iniciativa, liderada des de la Universitat de Vic i que compta amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i del Departament d’Educació, consistent en la tramitació d’enquestes als alumnes de segon i quart d’ESO, segon de Batxillerat i segon de cicles formatius de grau mitjà per recopilar dades relacionades amb els seus hàbits de vida. Amb els resultats en mà, «decidirem quines accions emprenem per solucionar els problemes detectats», comenta l’edil.

El descans, l’estat d’ànim, l’alimentació, l’activitat física, l’ús de pantalles, el consum de drogues, les addiccions, la salut sexual, la mobilitat i la seguretat viària, les relacions socials i els jocs i les apostes són exemples dels temes que recullen les preguntes del qüestionari. El 2025, s’elaborarà una infografia per a cada institut en particular i un informe que reculli els resultats sobre l’alumnat reusenc.

A més, es farà una anàlisi al llarg del temps, atès que el projecte té una durada de cinc anys i les enquestes s’enviaran amb una periodicitat biennal. Martín subratlla que les conclusions no estaran fonamentades en suposicions, percepcions o possibles situacions, sinó «en rigor científic», de forma que es prendran decisions «concretes» per abordar els problemes que surtin a la llum, unes línies de treball que seran consensuades amb els centres educatius. «Treballar d’aquesta manera serà un pas de gegant», valora.

Martín subratlla que l’entorn de l’institut «té molt a dir» en la confecció de les rutines dels joves —per la presència de pistes esportives, sales de jocs o locals de menjar ràpid, per exemple—, atès que molts adolescents s’acaben movent pel barri on estudien, de forma que l’estudi permetrà tenir una radiografia de la salut de cada àrea de la ciutat i dur a terme «accions molt concretes» que podran ser diferents «en funció de la realitat de cadascuna».

El regidor d’Esport i Salut remarca que, a més, un dels punts forts del projecte és que oferirà l’oportunitat de visualitzar l’evolució de la situació durant cinc anys. Més enllà de la comparativa, això propiciarà tenir a l’abast uns indicadors de qualitat que demostrin que els plans d’acció i les campanyes preventives empresos des de l’Ajuntament de Reus per pal·liar els efectes dels problemes trobats estan funcionant o, en cas contrari, que no estan tenint els efectes desitjats en la societat.

«Si veiem que els resultats no només no han disminuït, sinó que han augmentat, vol dir que el pla no ha funcionat, l’hem de canviar i hem de buscar una altra manera d’arribar al jovent», assenyala. El consistori s’ha posat en contacte amb els instituts per saber si es voldran adherir o no a la iniciativa en el present curs. L’edil Martín expressa que, tenint en compte que els enquestats seran alumnes d’ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, «si podem incidir en els seus hàbits de vida cap a bé, és el moment de fer-ho».