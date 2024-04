El proyecto para regenerar agua de la depuradora de Reus tendría que estar listo en el primer semestre del 2025

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

La cuenta atrás para inaugurar la estación de regeneración de agua (ERA) en la depuradora de Reus ya ha empezado. La Agencia Catalana del Agua (ACA) y la empresa Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua ya han formalizado el contrato para la redacción del correspondiente proyecto constructivo, que tendrá que estar listo en un plazo máximo de 14 meses.

En consecuencia, el documento definitivo se tendrá que tener sobre la mesa, como mucho, en junio del 2025. El presupuesto de adjudicación ha sido de 202.639,35 euros (IVA incluido). El delegado del Gobierno en el Camp de Tarragona, Àngel Xifré, ya predijo en diciembre del 2023 que, hasta que entre en servicio, harían falta «dos años o dos años y medio».

Con este proyecto, se pretende sustituir, para el riego de la Comunidad de Regantes de Riudecanyes, parte del agua del embalse de Riudecanyes —que recibe las aportaciones de la riera de Riudecanyes y del embalse de Siurana- por recursos hídricos regenerados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Reus, a través de un sistema que permita obtener con una calidad apta para usos agrícolas; en un contexto de búsqueda de fuentes.

El documento también tiene que contemplar la conexión con la balsa de la Comunidad de Regantes, incluyendo la estación de bombeo y la cañería de impulsión. La ERA tendrá que estar capacitada para tratar un caudal de diseño estimado en 20.000 metros cúbicos al día, con posibilidad de ampliación. Además, se analizará la estacionalidad de la demanda con el fin de diseñar una sistema en varias líneas.

Crisis para el campesinado

Tanto los payeses como el gobierno están de acuerdo en el hecho de que la estación regeneradora de agua es la solución a largo plazo de cara a las épocas de sequía en la que los embalses de Riudecanyes y Siurana no puedan garantizar el riego para los agricultores. No obstante, la gran duda ahora es cuál es la solución a corto plazo. El de Riudecanyes se encuentra actualmente al 2,8% de su capacidad y el de Siurana al 2,91%. Por lo tanto, en los años en los que se lleva a cabo el proyecto y no llueve los payeses del Baix Camp necesitan una alternativa.

La temporada de verano de 2023 finalizó en tragedia al no haber un nivel de agua mínimo en los embalses. La crónica de una muerte anunciada que llegó a su acto final en el mes de julio con el anuncio que el esperado riego de emergencia no se llevaría a cabo, provocando así la muerte y arranque de árboles. Eso es a causa de que los avellanos, uno de los principales cultivos en la comarca del Baix Camp, son especialmente sensibles a la falta de agua. Por lo tanto, quien no tuviera una alternativa al agua del pantano de Riudecanyes suponía casi una sentencia de muerte.

Además, el arranque de los árboles no supone tan sólo la pérdida de la productividad de un año. También implica que para recuperar la producción se tiene que replantar los avellanos perdidos que tardarán años a ser productivos. Ante este panorama, tanto la Comunidad de Regantes como Unió de Pagesos alertan de la consecuencia final, y es que los payeses acaben abandonando los campos de cultivo.