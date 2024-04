El projecte per regenerar aigua de la depuradora de Reus hauria d’estar llest el primer semestre del 2025

El compte enrere per inaugurar l’estació de regeneració d’aigua (ERA) a la depuradora de Reus ja ha començat. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’empresa Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua ja han formalitzat el contracte per a la redacció del corresponent projecte constructiu, el qual haurà d’estar llest en un termini màxim de 14 mesos.

En conseqüència, el document definitiu s’haurà de tenir sobre la taula, a tot estirar, el juny del 2025. El pressupost d’adjudicació ha estat de 202.639,35 euros (IVA inclòs). El delegat del Govern al Camp de Tarragona, Àngel Xifré, ja predí el desembre del 2023 que, fins que entri en servei, caldrien «dos anys o dos anys i mig».

Amb aquest projecte, es pretén substituir, per al reg de la Comunitat de Regants de Riudecanyes, part de l’aigua de l’embassament de Riudecanyes —que rep les aportacions de la riera de Riudecanyes i del transvassament de l’embassament de Siurana— per recursos hídrics regenerats a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Reus, a través d’un sistema que permeti obtenir-ne amb una qualitat apta per a usos agrícoles; en un context de cerca de fonts .

El document també ha de contemplar la connexió amb la bassa de la Comunitat de Regants, incloent l’estació de bombament i la canonada d’impulsió. L’ERA haurà d’estar capacitada per a tractar un cabal de disseny estimat en 20.000 metres cúbics al dia, amb possibilitat d’ampliació. A més, s’analitzarà l’estacionalitat de la demanda per tal de dissenyar una sistema en diverses línies.

Crisis per a la pagesia

Tant els pagesos com el govern estan d’acord en el fet que l’estació regeneradora d’aigua és la solució a llarg termini de cara les èpoques de sequera en què els embassaments de Riudecanyes i Siurana no puguin garantir el reg per als agricultors. No obstant això, el gran dubte ara és quina és la solució a curt termini. El Riudecanyes es troba actualment al 2,8% de la seva capacitat i el Siurana al 2,91%. Per tant, en els anys en què es porta a terme el projecte i no plou els pagesos del Baix Camp necessiten una alternativa.

La temporada d’estiu de 2023 va finalitzar en tragèdia al no haver-hi un nivell d’aigua mínim als embassaments. La crònica d’una mort anunciada que va arribar al seu acte final al mes de juliol amb l’anunci que l’esperat reg d’emergència no es portaria a terme, provocant així la mort i arrencada d’arbres. Això és a causa que els avellaners, un dels principals cultius a la comarca del Baix Camp, són especialment sensibles a la falta d’aigua. Per tant, qui no tingués una alternativa a l’aigua del pantà de Riudecanyes suposava gairebé una sentència de mort.

A més, l’arrencada dels arbres no suposa tan sols la pèrdua de la productivitat d’un any. També implica que per a recuperar la producció s’ha de replantar els avellaners perduts que tardaran anys a ser productius. Davant d’aquest panorama, tant la Comunitat de Regants com Unió de Pagesos alerten de la conseqüència final, i és que els pagesos acabin abandonant els camps de conreu.