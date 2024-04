Cine para combatir la soledad no deseada

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Una breve presentación inicial, el visionado de una película y, a continuación, la apertura de un espacio de debate sobre la temática del filme, moderado por una persona experta en la materia. Esta es la dinámica de que siguen las sesiones del cinemafòrum El sentido de la vida, un ciclo de cine y debate organizado por la concejalía de Relaciones Ciudadanas, que contará con una proyección mensual hasta julio y que tiene dos objetivos muy claros: fomentar la reflexión y tejer vínculos para reducir las situaciones de soledad no deseada, especialmente, entre el colectivo más longevo.

El empoderamiento de las mujeres, la sexualidad a la edad avanzada, la soledad no querida, la intervención familiar en la toma de decisiones o la vida más allá de los 100 años son ejemplos de asuntos que se pondrán sobre la mesa con las obras escogidas. «Son temas de los cuales se habla poco, que pueden ser tabú, y el ciclo nos ayudará a destaparlos y a formularnos preguntas», valora a la concejala de Relaciones Ciudadanas, Mar Escoda. Aunque la población de la tercera edad es el target predilecto, el edil remarca que la actividad «está abierta a todos los públicos». «La soledad no deseada no tiene edad», expresa, remarcando que «pensamos que aquí tienen que tener cabida todas las personas que tengan ganas de compartir un rato» y que la concejalía «tiene muy claro que tenemos que ser una puerta de entrada a la comunicación, a compartir y a no sentirse solo, tengas la edad que tengas».

Escoda subraya que la soledad no deseada es una «realidad» y que una de las voluntades de su departamento es «estirar a estas personas y que, durante unas horas, su jefe no piense que no se encuentra bien, sino que esté concentrado haciendo una actividad y riendo». Desde el consistorio, con la colaboración de varias concejalías, se impulsan propuestas como cortas de memoria, de gimnasia y de cocina, caminatas y cursos de baile.

Cada vez, se busca salir más de las paredes de los casales de personas mayores, dado que hay parte del colectivo longevo que «no se siente identificada» y «también le tenemos que dar cobertura». «Todas las actividades van centradas en conseguir que la gente se sienta viva, dinámica, acompañada; que salga de casa», valora al edil. También se fomenta la intergeneracionalidad, un concepto que resulta beneficioso para jóvenes y grandes. «Este tipo de actividades hacen que los abuelos sean visibles y que normalicemos que ha jóvenes y grandes a la sociedad y que eso es la vida», comenta Escoda, que se atreve a mencionar que, quizás, es hora de cambiar la denominación de los casales de las personas mayores para que sean espacios de convivencia compartidos «más amables» y en la que «todo el mundo» tenga cabida.

Éxito de asistencia

Uno de los indicadores que determina que se está yendo en buena dirección es que, en los últimos años, se han multiplicado las sesiones semanales de iniciativas como los talleres de memoria o las clases de cocina. La siguiente sesión del cine-fórum El sentido de la vida será mañana, en el Centro Cívico Ponent. La película que se emitirá será Buena suerte, Leo Grande, una comedia dramática británica que presenta una reflexión sobre la sexualidad en la madurez. La dinamización del acto irá a cargo de Sonsoles Jiménez, técnica de Promoción de la Salud Sexual.