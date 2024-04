Cinema per combatre la soledat no desitjada

Una breu presentació inicial, el visionament d’una pel·lícula i, a continuació, l’obertura d’un espai de debat sobre la temàtica del film, moderat per una persona experta en la matèria. Aquesta és la dinàmica que segueixen les sessions del cinemafòrum El sentit de la vida, un cicle de cinema i debat organitzat per la regidoria de Relacions Ciutadanes, que comptarà amb una projecció mensual fins al juliol i que té dos objectius molt clars: fomentar la reflexió i teixir vincles per reduir les situacions de soledat no desitjada, especialment, entre el més col·lectiu longeu.

L’empoderament de les dones, la sexualitat a l’edat avançada, la solitud no volguda, la intervenció familiar en la presa de decisions o la vida més enllà dels 100 anys són exemples d’assumptes que es posaran sobre la taula amb les obres escollides. «Són temes dels quals es parla poc, que poden ser tabú, i el cicle ens ajudarà a destapar-los i a formular-nos preguntes», valora la regidora de Relacions Ciutadanes, Mar Escoda. Tot i que la població de la tercera edat és el target predilecte, l’edil remarca que l’activitat «està oberta a tots els públics». «La soledat no desitjada no té edat», expressa, tot remarcant que «pensem que aquí han de tenir cabuda totes les persones que tinguin ganes de compartir una estona» i que la regidoria «té molt clar que hem de ser una porta d’entrada a la comunicació, a compartir i a no sentir-se sol, tinguis l’edat que tinguis».

Escoda subratlla que la soledat no desitjada és una «realitat» i que una de les voluntats del seu departament és «estirar aquestes persones i que, durant unes hores, el seu cap no pensi que no es troba bé, sinó que estigui concentrat fent una activitat i rient». Des del consistori, amb la col·laboració de diverses regidories, s’impulsen propostes com talles de memòria, de gimnàstica i de cuina, caminades i cursos de ball.

Cada vegada, es busca sortir més de les parets dels casals de gent gran, atès que hi ha part del col·lectiu longeu que «no s’hi sent identificada» i «també li hem de donar cobertura». «Totes les activitats van centrades a aconseguir que la gent se senti viva, dinàmica, acompanyada; que surti de casa», valora l’edil. També es fomenta la intergeneracionalitat, un concepte que resulta beneficiós per a joves i grans. «Aquesta mena d’activitats fan que els avis siguin visibles i que normalitzem que hi ha joves i grans a la societat i que això és la vida», comenta Escoda, que s’atreveix a mencionar que, potser, és hora de canviar la denominació dels casals de la gent gran perquè siguin espais de convivència compartits «més amables» i en què «tothom» tingui cabuda.

Èxit d’assistència

Un dels indicadors que determina que s’està anant en bona direcció és que, en els darrers anys, s’han multiplicat les sessions setmanals d’iniciatives com els tallers de memòria o les classes de cuina. La següent sessió del cinefòrum El sentit de la vida serà demà, al Centre Cívic Ponent. La pel·lícula que s’emetrà serà Bona sort, Leo Grande, una comèdia dramàtica britànica que presenta una reflexió sobre la sexualitat en la maduresa. La dinamització de l’acte anirà a càrrec de Sonsoles Jiménez, tècnica de Promoció de la Salut Sexual.