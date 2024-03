La Vieja Cuaresma pierde su última pierna en las Peixateries Velles de Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

La Vieja Cuaresma ha perdido ya su séptima y última pierna. Desde el 16 de febrero, la ciudadanía le ha ido cortando una cada semana hasta que la vieja se ha quedado sin y, de esta manera, se ha dejado todo listo para la celebración de la Pascua. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y miembros de la Colla Gegantera de la ciudad fueron los encargados de serrar la última pierna, ante la atenta mirada de Carni, el personaje carnavalesco que no consigue entender que la fiesta ha concluido y que no acepta que el desenfreno no volverá hasta el año próximo.

Numerosas familias se reunieron en las Peixateries Velles para presenciar el espectáculo, cantar, pasárselo bien y, con un poco de suerte, ayudar a cumplir la delicada tarea. El show estuvo abierto a toda la ciudadanía, mientras que las jornadas previas habían sido más dirigidas a los centros educativos. La ilustración de la Vieja Cuaresma ha sido obra de la artista Albert Macaya, quien ha participado en grupos de investigación y programas de doctorado sobre arte, educación y didáctica de las artes visuales.

Aunque era al mediodía cuando todos los niños estaban convocados, minutos antes, los reusenses quedaron sorprendidos con la inesperada aparición de la versión pequeña de la Mulassa y de los Indis, saliendo del Vapor Vell. Más de uno, y de dos frenaron su paso para presenciar el colorido vestuario de los costaleros y como los elementos del Seguici Festiu iniciaban su recorrido.