La Vella Quaresma perd la seva última cama a les Peixateries Velles de Reus

La Vella Quaresma ha perdut ja la seva setena i última cama. Des del 16 de febrer, la ciutadania li ha anat tallant una cada setmana fins que la vella se n’ha quedat sense i, d’aquesta manera, s’ha deixat tot llest per a la celebració de la Pasqua. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i membres de la Colla Gegantera de la ciutat van ser els encarregats de serrar la darrera cama, davant l’atenta mirada d’en Carni, el personatge carnavalesc que no aconsegueix entendre que la festa ha conclòs i que no accepta que la disbauxa no tornarà fins a l’any vinent.

Nombroses famílies es van reunir a les Peixateries Velles per presenciar l’espectacle, cantar, passar-s’ho bé i, amb una mica de sort, ajudar a complir la delicada tasca. El xou va estar obert a tota la ciutadania, mentre que les jornades prèvies havien estat més adreçades als centres educatius. La il·lustració de la Vella Quaresma ha estat obra de l’artista Albert Macaya, qui ha participat en grups de recerca i programes de doctorat sobre art, educació i didàctica de les arts visuals.

Tot i que era al migdia quan tots els infants estaven convocats, minuts abans, els reusencs quedaren estorats amb la inesperada aparició de la versió petita de la Mulassa i dels Indis, sortint del Vapor Vell. Més d’un, i de dos, frenaren el seu pas per presenciar l’acolorit vestuari dels portants i com els elements del Seguici Festiu iniciaven el seu recorregut.