Psicólogos clínicos del Instituto Pere Mata de Reus exigen que se abran más plazas de PIR

Miembros del colectivo de psicólogos clínicos del Instituto Pere Mata (IPM) han dicho «basta» a la contratación de psicólogos sin la especialidad para unidades de gran complejidad y han programado movilizaciones «para mantener una atención psicológica especializada» y reclamar que se creen más plazas de PIR (Psicólogo Interno Residente). La primera concentración será el 5 de abril, a las 17.30 horas, en la plaza del Mercadal. «Esperamos que venga la mayor parte de los psicólogos clínicos del IPM y que se quieran adherir otros profesionales de la salud mental», expresan Diari Més.

El colectivo denuncia que, en el Camp de Tarragona, «hay una falta de psicólogos especialistas» y que se empieza a contratar a profesionales sin la formación requerida, aunque la legislación especifica que los que ejercen en la sanidad pública o concertada tienen que estar acreditados como especialistas en Psicología Clínica, «titulación que se obtiene después de cuatro años de formación teórica, pero sobre todo práctica y supervisada».

En el caso del IPM, explican que «hace muchos años que no se aumentan las plazas de especialistas en formación de Psicología Clínica». «Creemos que no se está haciendo bastante para revertir este problema y estamos yendo hacia unas contrataciones que son ilegales, irresponsables y que precarizan la sanidad; no nos queremos saltar la ley para abaratar costes», denuncian. «Contratar profesionales sin la formación sanitaria requerida por ley implica degradar la calidad asistencial y no garantiza una correcta actuación diagnóstica y terapéutica», añaden.

Con el fin de cambiar la situación, proponen incrementar el número de plazas PIR y piden a la institución reusense colaboración para conseguirlo. «Si formamos a más especialistas, podremos contratar a más especialistas; si no lo hacemos, estamos acostumbrados a ir llenando la sanidad pública de psicólogos no especialistas y no podremos formar nuevos porque los responsables de tutorizarlos tampoco lo serán», aseveran. Aunque el colectivo señala que el problema ha estallado en el Instituto Pere Mata «sobre todo desde finales del año pasado», aseguran que se trata de un asunto generalizado en varios centros del sistema catalán.