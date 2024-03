Psicòlegs clínics de l’Institut Pere Mata de Reus exigeixen que s’obrin més places de PIR

Membres del col·lectiu de psicòlegs clínics de l’Institut Pere Mata (IPM) han dit «prou» a la contractació de psicòlegs sense l’especialitat per a unitats de gran complexitat i han programat mobilitzacions «per mantenir una atenció psicològica especialitzada» i reclamar que es creïn més places de PIR (Psicòleg Intern Resident). La primera concentració serà el 5 d’abril, a les 17.30 hores, a la plaça del Mercadal. «Esperem que vingui la major part dels psicòlegs clínics de l’IPM i que s’hi vulguin adherir altres professionals de la salut mental», expressen a Diari Més.

El col·lectiu denuncia que, al Camp de Tarragona, «hi ha una manca de psicòlegs especialistes» i que s’està començant a contractar professionals sense la formació requerida, malgrat que la legislació especifica que els que exerceixen en la sanitat pública o concertada han d’estar acreditats com a especialistes en Psicologia Clínica, «titulació que s’obté després de quatre anys de formació teòrica, però sobretot pràctica i supervisada».

En el cas de l’IPM, expliquen que «fa molts anys que no s’augmenten les places d’especialistes en formació de Psicologia Clínica». «Creiem que no s’està fent prou per revertir aquest problema i estem anant cap a unes contractacions que són il·legals, irresponsables i que precaritzen la sanitat; no ens volem saltar la llei per abaratir costos», denuncien. «Contractar professionals sense la formació sanitària requerida per llei implica degradar la qualitat assistencial i no garanteix una correcta actuació diagnòstica i terapèutica», afegeixen.

Per tal de capgirar la situació, proposen incrementar el nombre de places PIR i demanen a la institució reusenca col·laboració per aconseguir-ho. «Si formem més especialistes, podrem contractar més especialistes; si no ho fem, estem avesats a anar omplint la sanitat pública de psicòlegs no especialistes i no en podrem formar de nous perquè els responsables de tutoritzar-los tampoc ho seran», asseveren. Tot i que el col·lectiu assenyala que el problema ha esclatat a l’Institut Pere Mata «sobretot des de finals de l’any passat», asseguren que es tracta d’un assumpte generalitzat en diversos centres del sistema català.