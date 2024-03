La Cofradía de los Sants Just y Pastor de Reus pospone sacar el paso a hombros

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

La Cofradía de los Sants Just y Pastor de Reus hizo la presentación del decimosexto Opúsculo de la entidad, a cargo de la presidenta del Círcol, Patrícia Terradelles, ayer por la noche en la sala Làmpada. El año pasado se había recuperado la tradición de llevar un paso penitencial a hombros. Este año, sin embargo, para el Miércoles Santo, la cofradía no lo llevará a hombros, sino que saldrá sobre ruedas. No obstante, recuperará la lectura de la Sentencia de Pilat en la puerta de la Prioral de Sant Pere.

«No saldremos a hombros porque no queremos ser una molestia igual que el año pasado, que encaramos lentos el recorrido e hicimos que se prolongara», asegura el cofrade mayor, Marià Gil. Aunque este año no podrán llevar el paso a hombros por Semana Santa, «queremos hacer una salida extraordinaria», apunta Gil.

«Todavía no hay fecha, tenemos pensado hacerlo pasado el verano, pero no queremos que interfiera con las fiestas de la Virgen de Misericordia,así que será antes o después», concluye el cofrade mayor. En el año 1995 se produjo la refundación de la cofradía y, ayer, se hizo el acto de homenaje de los cofundadores. «El año pasado hicimos el homenaje de los fundadores y este año lo hacemos de los cofundadores», comentó Gil. Este acto lo enmarcan dentro de la celebración de los setenta y cinco años de trayectoria de la cofradía.