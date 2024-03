La Confraria dels Sants Just i Pastor de Reus posposa treure el pas a espatlles

La Confraria dels Sants Just i Pastor de Reus va fer la presentació del setzè Opuscle de l’entitat, a càrrec de la presidenta del Círcol, Patrícia Terradelles, ahir al vespre a la sala Làmpada. L’any passat s’havia recuperat la tradició de portar un pas penitencial a espatlles. Enguany, però, per Dimecres Sant, la confraria no el durà a espatlles, sinó que sortirà sobre rodes. Això no obstant, recuperarà la lectura de la Sentència de Pilat a la porta de la Prioral de Sant Pere.

«No sortirem a espatlles perquè no volem ser una molèstia igual que l’any passat, que vam encarar lents el recorregut i vam fer que es perllongués», assegura el confrare major, Marià Gil. Tot i que enguany no podran dur el pas a espatlles per Setmana Santa, «volem fer una sortida extraordinària», apunta Gil. Ho volen fer aquest any.

«Encara no hi ha data, tenim pensat fer-ho passat l’estiu, però no volem que interfereixi amb les festes de la Mare de Déu de Misericòrdia, així que serà abans o després», tanca el confrare major. L’any 1995 es va produir la refundació de la confraria i, ahir, es va fer l’acte d’homenatge dels cofundadors. «L’any passat vam fer l’homenatge dels fundadors i aquest any ho fem dels cofundadors», va comentar Gil. Aquest acte l’emmarquen dins de la celebració dels setanta-cinc anys de trajectòria de la confraria.