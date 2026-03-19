MOVILIDAD
Restablecida la circulación en Rodalies una vez resuelta la avería de Sant Vicenç de Calders
Se mantiene de momento el servicio de autobús alternativo
La circulación ferroviaria ha quedado restablecida en las líneas R2 Sur, R4, R13, R14, R15, R16 y R17 una vez resuelta la incidencia en la infraestructura que afectaba a la señalización en Sant Vicenç de Calders. Hacia las 15 horas se ha restablecido el servicio, después de unas cuatro horas durante las cuales se ha gestionado servicio alternativo por carretera entre los diferentes tramos cortados.
En el caso de la R2 Sur, el corte era entre Cunit y Sant Vicenç; en la R4, estaba interrumpido desde el Vendrell; en la R14, R15, R16 y R17, desde Torredembarra, y en la R13, entre Roda de Berà y Sant Vicenç. El servicio de autobús alternativo se mantiene.
Camp de Tarragona
Caos en Rodalies: Una incidencia en Sant Vicenç de Calders provoca cortes en todas las líneas de Tarragona
Redacció ACN