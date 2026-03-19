Caos en Rodalies: Una incidencia en Sant Vicenç de Calders provoca cortes en todas las líneas de Tarragona
La incidencia afecta a las líneas R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16 y R17 y se está gestionando servicio alternativo por carretera
Una incidencia en la estación en la infraestructura en Sant Vicenç de Calders provoca cortes en las líneas R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16 y R17, según ha informado Renfe. Adif ha explicado que la incidencia afecta a la señalización. En la R2 Sud, la circulación está interrumpida entre Cunit y Sant Vicenç.
En la R4, el corte es entre el Vendrell y Sant Vicenç. La interrupción en la R14, R15, R16 y R17 es entre Torredembarra y Sant Vicenç, y en la R13, entre Roda de Berà y Sant Vicenç. Todos los trenes inician y acaban su recorrido en la estación donde empieza el corte. Se está gestionando servicio de autobús entre los puntos afectados.