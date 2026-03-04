Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría del Vendrell, impulsaron entre el 15 de enero y el pasado 28 de febrero, el Plan de Acción Baix Penedès Interior. Los agentes se desplegaron en un total de once municipios con el apoyo de efectivos del Área Regional de Tráfico y diferentes policías locales. La Policía Nacional y la Guardia Civil, también se añadieron en alguna de las actuaciones que se llevaron a cabo durante este periodo.

Con la voluntad de incidir especialmente contra la multirreincidencia, este dispositivo especial combinó un amplio abanico de medidas de carácter preventivo con otros de reactivas para incidir sobre los mismos delincuentes. En este sentido, se ha constatado que la gran mayoría no residen en la propia comarca.

Se invirtieron casi 400 horas de patrullaje y se organizaron hasta 133 controles específicos de paso. En total, se identificaron 623 personas, de las cuales cerca de un centenar contaban con antecedentes policiales, así como 538 vehículos.

Imagen de la entrada policial en un local de l'Arboç.Mossos

Por otra parte, cuatro hombres de entre 21 y 42 años, fueron detenidos por diferentes delitos. El primero se hizo el 16 de enero al parar un vehículo cargado con 1,8 kg de marihuana en un control en Bellvei. El segundo se produjo el 3 de febrero cuando un hombre sin permiso de conducir huyó a gran velocidad de otro control que se hacía en l'Arboç. Los últimos dos detenidos, del 5 de febrero, se hicieron en la Bisbal del Penedès. Se trataba de dos delincuentes con numerosos antecedentes, especializados en hurtos y que habían acabado de cometer uno en Llorenç del Penedès. Ambos tenían órdenes de detención vigentes.

El despliegue de este plan policial permitió además, intervenir el pasado 24 de enero 10,55 kg de marihuana. La sustancia la transportaba un vehículo que los ocupantes abandonaron rápidamente en Santa Oliva al encontrarse en otro de estos controles.

Justamente en este municipio, aparte de recuperar un ciclomotor sustraído a la entidad de la Papiola (Albinyana) se denunció penalmente un hombre por conducir bajo los efectos del alcohol. Esta denuncia se sumaba a dos más de las mismas características en l'Arboç, donde los agentes interceptaron otro conductor que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso. Estas fueron algunas de las 184 denuncias que en total se tramitaron por infracciones de tráfico durante el desarrollo del plan policial.

Por otra parte, durante la inspección de cuatro establecimientos, se detectaron hasta treinta infracciones administrativas diferentes. Agentes de la Unidad Regional de Policía Administrativa (URPA) de los mossos, junto con policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, y funcionarios de la Inspección de Trabajo, colaboraron.

Los efectivos destinados a la lucha contra la multirreincidencia durante este plan especial en el Baix Penedès, incidió también la posesión de armas blancas en la vía pública con un total de 16 denuncias. Finalmente se concluyó con acciones de apoyo a técnicos especializados con respecto al desmantelamiento de conexiones eléctricas fraudulentas y la ocupación de dos viviendas.

Los responsables policiales al frente de este Plan de Acción Baix Penedès Interior, han valorado la coordinación y predisposición de los agentes de todos los cuerpos que se implicaron. También consideran que durante el periodo de vigencia del operativo, los hechos contra el patrimonio se redujeron en casi un 16%.