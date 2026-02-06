Detenidos en la Bisbal después de cometer un hurto en Llorenç del Penedés con persecución policial incluida

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos hombres de 28 y 42 años han sido detenidos en la Bisbal del Penedès este jueves después de cometer un hurto de un bolso de mano en un establecimiento de Llorenç del Penedès. Los hechos tuvieron lugar hacia las 13.20 horas, cuando entró un aviso a la sala de mando por un hurto a una mujer.

Según explicó la víctima a las autoridades los ladrones utilizaron el hurto de tipo siembra, tirando unas monedas al suelo para despistarla. Momento en que le sustrajeron el bolso de mano con dinero en efectivo, el móvil, documentación y otros objetos. Simultáneamente a la atención de la víctima, otra patrulla inició la búsqueda de los autores, los cuales habían huido con un vehículo.

Gracias a la información aportada por la víctima y por los testigos, los agentes localizaron el vehículo de los ladrones a la salida de la Bisbal del Penedès en el acceso a la AP-2. La patrulla hizo indicaciones para que pararan el vehículo, pero este inició una huida.

Finalmente, consiguieron parar el vehículo fugado en la avenida Generalitat de la Bisbal. Allí su conductor se negó a identificarse e intentó huir del coche, donde había dos ocupantes más. El conductor de 28 años, el cual cuenta con 9 antecedentes policiales, quedó detenido por un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Además, también quedó arrestado para tener cuatro órdenes de detención vigentes por cuatro hurtos de tipo siembra, algunos con presunto delito de estafa bancaria. El primero de estos hurtos se cometió el 2 de septiembre del 2025 en un estacionamiento de un comercio en la avenida de Barcelona de Cunit. El segundo hurto lo cometió el pasado 11 de octubre en una zona comercial de la calle Menorca de Sant Jaume del Domenys. Aquí el joven habría hecho uso de las tarjetas bancarias sustraídas.

Los otros dos hurtos los cometió los días 2 y 17 de diciembre. El primero en la zona comercial de la calle Claverol de Sant Vincenç dels Horts y el segundo, en una zona comercial de Calafell, donde también hizo uso de las tarjetas robadas.

Detención de otro de los ocupantes del vehículo

En el interior del vehículo indemne había dos personas más. En una de ellas, durante el cacheo le localizaron 300 euros, de los cuales no supo demostrar su procedencia. Al primer detenido también le localizaron 70 euros en efectivo. Esta persona no quedó detenida ya que no se le pudo atribuir ningún delito.

El tercer ocupante, por su parte, fue reconocido por la víctima como presunto autor del hurto en Llorenç, por lo que fue detenido. Además, contaba con una orden vigente de detención por un hurto que cometió el 11 de noviembre de 2025 a la urbanización Jardins d'Imperi de los Pallaresos. En este incidente, el arrestado habría utilizado las tarjetas bancarias por hacer retiradas en efectivo superiores a 5.000 euros.