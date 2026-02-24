La criminalidad cae en el Vendrell un 19% durante el 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Vendrell ha registrado una bajada significativa de los hechos delictivos durante el 2025. Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos en el municipio se han reducido un 19% en comparación con el 2024, consolidando una tendencia a la baja iniciada los últimos años.

Con respecto a los principales indicadores, los robos con violencia e intimidación han experimentado una reducción del 23%. También han disminuido los delitos relacionados con el tráfico de drogas, con un descenso del 17%, mientras que los hurtos han bajado un 4%.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, ha valorado positivamente estas cifras y ha asegurado que «indican que vamos en la buena dirección», destacando que el municipio dobla la media catalana en la reducción de hechos delictivos y que desde el 2023 se mantiene una tendencia sostenida a la baja.

Por su parte, el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha subrayado que estos datos «demuestran que el modelo de seguridad de nuestro municipio funciona», remarcando el incremento de agentes, la mayor presencia policial en la calle y la coordinación con el resto de fuerzas de seguridad como factores clave en esta evolución positiva.