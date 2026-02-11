Docentes del Baix Penedès hacen una marcha lenta hasta Tarragona para «dignificar» la educación pública

Los docentes del Baix Penedès se han concentrado este miércoles a las nueve de la mañana en la zona educativa del Vendrell para ir en marcha lenta por la N-340 con una cincuentena de coches hasta Tarragona, donde a las 11.30 horas hay prevista una manifestación. El profesorado está convocado a una jornada de huelga para «dignificar» la educación pública.

Un centenar de profesionales se han encontrado delante del instituto Andreu Nin del Vendrell para leer un manifiesto que reclamaba la reducción de las ratios y de la burocracia, y mejoras salariales. Joan Cantó, maestro de la escuela Àngels Garriga, ha explicado a ACN que necesitan «más recursos» para «garantizar una inclusión real». «Lo que pedimos es más sueldo, menos ratios y menos papeleo», ha resumido.

Un centenar de docentes se han reunido en la zona educativa del Vendrell donde hay escuelas e institutos para iniciar la jornada de huelga convocada por USTEC, Profesores de Secundaria (aspec.sps), CCOO, CGT y UGT. Coincidiendo con la hora de entrada de los niños en la escuela, han repartido octavillas a las familias para explicar sus reivindicaciones que son mejoras laborales y salariales.

Después, han leído un manifiesto y unos cincuenta vehículos han iniciado una marcha lenta por la N-340 hasta Tarragona. Inicialmente, preveían hacerla por la AP-7, pero el Departament d'Interior no lo ha autorizado.

Uno de los huelguistas, Joan Cantó, ha comentado que salen para «dignificar la profesión». Tanto él como Jaume Alonso, profesor del instituto Camí de Mar, coinciden que faltan «recursos» para hacer una «inclusión real». El maestro de la escuela Àngels Garriga ha señalado que tiene 28 alumnos al aula, varios de los cuales con planes individualizados por diferentes diagnósticos. «Yo no puedo cubrir todas las necesidades que ellos piden», ha lamentado.

También exigen mejoras salariales. Cantó recuerda que los últimos años el funcionariado como los Mossos d'Esquadra y los Bombers han disfrutado de un aumento salarial, excepto los docentes. «Hace tiempo que están lanzando por tierra nuestra profesión», ha exclamado. El profesor del instituto Camí de Mar también ha apuntado que sufren un «exceso de burocracia».

Alonso ha reconocido que la respuesta a la huelga ha sido una «sorpresa». Hay varios centros educativos que se han repartido los servicios mínimos a través de un sorteo porque no había voluntarios. «Nos hemos unido todos, con ambiente festivo y con ganas de hacerla grande», ha dicho.