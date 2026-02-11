Los docentes se manifiestan por el centro de Tarragona para reclamar más recursos y condiciones dignes

Los docentes han iniciado a las 11.30 horas la manifestación unitaria por el centro de Tarragona para reclamar más recursos y condiciones dignas. Los participantes se han concentrado en la Imperial Tàrraco y después han iniciado la marca por la Rambla de Tarragona, haciendo una parada en la rotonda de la Font del Centenari. Los docentes con pancartas en la mano han hecho cánticos pidiendo mejoras laborales.

Las protestas de los docentes y del personal laboral con motivo de la huelga educativa del 11-F han empezado a las carreteras. En el Camp de Tarragona una de las vías que se ha visto afectada a primera hora de la mañana ha sido la C-37 en Valls en el kilómetro 12. Hacia las 9 de la mañana han levantado el corte.

En el barrio de Campclar, los profesores se han concentrado en la Rambla de Poniente cargados de pancartas. Después se han dirigido hacia la N-340, donde han cortado el tráfico a la rotonda donde hay el Bricodepot. Minutos después se han dirigido hacia la rotonda de la C-31b cerca de la Laboral.

Los manifestantes también han iniciado dos marchas lentas hasta Tarragona, donde está prevista una manifestación a las 11.30 horas. Las marchas se están llevando a cabo en la N-240, en la A-27 y en la C-42 en les Terres de l'Ebre.

Corte que han hecho los profesores en la C-31b cerca de la Laboral.

Los manifestantes han cortado a partir de las siete de la mañana varias vías por toda Cataluña. En Barcelona, se ha cortado la Ronda Litoral en los dos sentidos a la altura de la Villa Olímpica, la Gran Vía en la zona de la Campana, la Ronda de Dalt y la avenida Meridiana. En Mataró, los manifestantes han cortado la C-32 en sentido Barcelona durante media hora. En las comarcas gerundenses se encuentra cortada la N-II en Vilamalla. Además, según el Servei Català de Trànsit, también se encuentran cortadas por manifestaciones la C-58 en Sant Quirze del Vallès, la C-17 en Gurb y la C-55 en Manresa.

Tanto a la protesta de la Ronda Litoral como la de la C-32 se han vivido momentos de tensión entre los manifestantes y los Mossos d'Esquadra antes de conseguir cortar las carreteras.

Las protestas se producen en el marco de la huelga convocada este miércoles por los sindicatos educativos para reclamar mejoras laborales, salariales y educativas. Entre sus principales reclamaciones hay un incremento del sueldo, bajar las ratios y dotar de más recursos la escuela inclusiva.