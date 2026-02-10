Catorce detenidos en la operación de los Mossos y la policía italiana contra una red de narcos

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra, con efectivos de la Guardia di Finanza italiana, han detenido a catorce personas en el marco de la operación conjunta desarrollada este martes para desarticular una organización transnacional implicada en el tráfico de hachís y otras sustancias estupefacientes. La operación policial se ha llevado a cabo en varias localidades del área metropolitana de Barcelona, en Tarragona, Zaragoza y Málaga.

El balance de este dispositivo policial ha sido de catorce personas detenidas: debe en las provincias de Barcelona y Tarragona, tres en Zaragoza y una en Málaga, según informan los Mossos d'Esquadra en las redes sociales. Además, durante las entradas y registros se han intervenido drogas y dinero en efectivo.

Durante la operación policial desarrollada a lo largo de esta mañana se han realizado más de una decena de entradas en las localidades de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac y Llorenç del Penedès (Baix Penedès), así como en Marbella (Málaga) y en Tauste (Zaragoza).

La operación ha sido tutelada por el Tribunal de Instancia de Badalona (Barcelonès) y la Fiscalía Antimafia de Milán.

En el dispositivo policial han participado más de 120 efectivos, con agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), BRIMO, ARRO, Unidad Canina, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana, además de efectivos de la Guardia di Finanza.

Por parte de los Mossos d'Esquadra, el operativo está liderado por la DIC, y en concreto por la Unidad Central de Organizaciones Criminales Transnacionales del Área Central de Crimen Organizado.

La Guardia di Finanza es un cuerpo militar dependiente directamente del Ministerio de Economía y de Finanzas y del servicio de seguridad pública del Ministerio del Interior de Italia.

La investigación continúa abierta y el caso está bajo secreto de las actuaciones.