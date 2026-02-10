Dispositivo policial en Llorenç del Penedès contra una banda transnacional por tráfico de hachís

Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Guardia di Finanza italiana, han iniciado este martes de madrugada un dispositivo para detener los miembros de una organización transnacional presuntamente implicada en el tráfico de hachís y otras sustancias. La investigación internacional está tutelada por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Badalona plaza número 4 y la Fiscalía Antimafia de Milán.

El dispositivo incluye más de una decena de entradas en Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac y Llorenç del Penedès. También se harán entradas en Marbella (Málaga) y en Tauste (Zaragoza).

En el dispositivo participan más de 120 agentes de los Mossos de la DIC, la BRIMO, el ARRO, la unidad Canina, la Sala Central y la Unidad de Seguridad Ciudadana, además de efectivos de la Guardia di Finanza. Por parte de los Mossos, el operativo está liderado por la DIC y por la Unidad Central de Organizaciones Criminales Transnacionales del Área del Crimen Organizado.

El caso está bajo secreto de las actuaciones.