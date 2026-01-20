Cunit pide que el tramo de la C-32 entre el Vendrell y Sitges sea gratis los días festivos

El Ayuntamiento de Cunit (Baix Penedès) ha solicitado a la Generalitat de Catalunya que el tramo de la autopista C-32 entre el Vendrell (Baix Penedès) y Sitges (Garraf) sea gratuito en días festivos.

La alcaldesa, Jaume Casañas, manifiesta que este tramo «no sólo sirve para la movilidad de los trabajadores, sino también para la conexión entre municipios y para la accesibilidad a servicios esenciales. Además, saca tráfico de paso de los núcleos urbanos de Calafell, Cunit y Cubelles».

El Ayuntamiento de Cunit ha pedido formalmente a la Generalitat que implemente esta propuesta porque considera que podría tener un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía.

«Hacer gratuito el tramo entre el Vendrell y Sitges en días festivos sería un paso importante hacia una movilidad más justa y accesible para todo el mundo», señala Casañas.

Actualmente, el tramo del Vendrell hasta el ramal de Cubelles está bonificado al 100% todos los días de la semana.