Adiós a los 120 km/h: la autopista de Tarragona donde la IA decide la velocidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La velocidad máxima de 120 km/h en la AP-7 ha dejado de ser una referencia fija en Tarragona. Cataluña trabaja desde hace tiempo, a la altura de El Vendrell, en un modelo de límites de velocidad dinámicos gestionados mediante inteligencia artificial, un sistema pensado para adaptar la circulación a las condiciones reales del tráfico en una de las autopistas con mayor densidad de vehículos del país.

A diferencia de los límites tradicionales, este modelo plantea que la velocidad máxima pueda variar según distintos factores, como la intensidad del tráfico, la meteorología, la visibilidad, la presencia de incidencias o la franja horaria. El objetivo es evitar situaciones de riesgo cuando la vía se encuentra saturada y mejorar la fluidez en momentos de alta congestión.

La AP-7, que atraviesa de norte a sur la provincia de Tarragona, es uno de los puntos donde este tipo de gestión cobra especial relevancia. Se trata de una infraestructura diseñada para absorber un volumen determinado de tráfico, pero que en horas punta, fines de semana y periodos vacacionales supera con frecuencia su capacidad, aumentando el riesgo de accidentes y retenciones prolongadas.

Este enfoque de carretera inteligente se apoya en paneles de mensaje variable y sistemas de control del tráfico en tiempo real, que permitirían informar a los conductores de cualquier cambio en la velocidad máxima a lo largo del recorrido. En función de las circunstancias, los límites podrían reducirse de forma puntual para adaptarse a la situación concreta de la vía.

El proyecto ha pasado por fases de prueba y análisis de datos en el entorno de El Vendrell, donde el sistema ha permitido evaluar su comportamiento en condiciones reales de circulación. Estas pruebas sirven para estudiar si el modelo puede aplicarse de forma más amplia y cómo afectaría a la seguridad vial y a la fluidez del tráfico en la AP-7 y otras carreteras.

Aunque este tipo de tecnología ya se utiliza en países como Alemania o Francia, su posible despliegue en Tarragona ha generado tanto expectativas como dudas entre los conductores. La atención a la señalización y la adaptación a límites cambiantes serán claves en un escenario que apunta a transformar la forma de circular por la principal autopista de la provincia, con la seguridad y la eficiencia como ejes centrales.