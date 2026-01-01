El Extra de Navidad de la ONCE deja 400.000 euros en el Vendrell

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El Extra de Navidad de la ONCE ha dejado miles de euros en Molins de Rei, Santa Coloma de Gramenet, El Vendrell y Vilassar de Mar con el número 66.287. El sorteo se ha celebrado esta mañana y ha repartido un total de 5.200.000 euros en Cataluña.

El primer premio está agraciado con 400.000 euros el billete. El segundo premio (40.000 euros en el billete) ha sido para el número 61688 y el tercero, premiado con 20.000 euros en el billete ha caído en el número 76735.

También hay premios adicionales de 100 euros al bileche para los números:

92900, 69489, 18094, 34530, 73258, 67053, 93285, 76223, 12628, 67866, 32990, 17180, 79685, 08051, 77550, 62866, 71152, 76157, 01898, 86798, 48395, 10146, 24617, 30423, 85094, 26396, 71615, 74845, 83666, 87733, 80728, 61715, 96214, 98991, 97546, 52383, 02047, 51554, 89016, 41415, 10371, 52632, 92495, 27717, 75268, 18316, 38115, 45179, 10101, 68515, 75386, 55949, 82930, 28154, 84627, 09521, 87635, 41419, 48964, 99427, 59042, 95658, 19722, 86610, 45846, 65888, 35927, 58185, 09711, 67600, 81818, 98672, 65467, 06407, 23917, 91535, 83129, 02470, 68396, 14728, 14247, 00616, 20431, 41003, 75403, 62266, 03976, 46544, 86201, 32985, 61039, 62911, 37576, 12250, 23499, 68549, 18441, 62455, 09891, 25711, 64951, 86112, 19729, 51190, 31444, 41813, 89832, 72909, 90708, 21650, 93707, 60691, 85736, 32462, 21093, 80268, 67082, 00944, 22142, 51753, 50229, 39851, 42109, 62242, 83405, 99330, 53889, 69650, 77955, 66850, 46641, 32137, 88547, 65790, 62283, 76990, 52906, 01966, 57114, 52402, 24544, 01586, 04373, 07042, 77329, 44175, 91973, 21731 i 74225.

Yolanda Díaz ha sido la vendedora que ha repartido 400.000 euros del primer premio en el Vendrell. Lo ha hecho desde su punto de venta situado en la Baixada Sant Miquel, 2, donde se ha vendido un solo cupón. La capital del Baix Penedès repartió ayer el primer premio de la Grossa de Cap d'Any y un cuarto premio.

Francisco Javier Gámez, vendedor de los juegos responsables de la Organización en Santa Coloma de Gramenet ha sido el primer encargado al repartir ilusiones. Lo ha hecho desde su quiosco ubicado en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, 129. Ha vendido un cupón del primer premio premiado con 400.000.

En Vilassar de Mar también han sido agraciados con la fortuna del primer premio. Maria Carmen Munné, agente vendedora de la lotería social, responsable y segura de la Organización, es quien ha llevado la suerte a la localidad vendiendo un cupón premiado con 400.000 euros desde su quiosco ubicado en la Calle Carles III, 34. El año 2019 también fue la encargada de vender el cupón premiado del Extra del Día de Padre.

Por último, el grueso del Extra de Navidad de la ONCE en Cataluña se ha repartido en Molins de Rei, donde se han vendido 10 cupones premiados con 400.000, 4.000.000 de euros en total, en un establecimiento colaborador.

El Sorteo del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido más de 25,2 millones de euros en total.