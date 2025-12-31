La Grossa de Cap d'Any reparte más de 7 millones de euros en el Vendrell

Los propietarios del Estanco número 3 del Vendrell, situado en la calle del Café 7, han repartido más de 7 millones de euros con el primer premio de la Grossa de Cap d'Any, que se ha vendido a gente del municipio.

Rosa Sabater y Marc Latoure, madre e hijo, han celebrado haber repartido fortuna con 01379, «un número que no compra todo el mundo». «Porque tiene un cero en frente, y es uno de los que normalmente no cogerías, pero a veces tocan estos números que no estamos habituados a comprar», ha explicado Latoure. Rosa hace 40 años que está al frente del establecimiento y sólo había repartido pequeños premios. «Estoy prejubilada, pero todavía trabajo un poco y el otro día, en broma, dije 'me jubilaré el día que dé la Grossa'», ha explicado.

Los dos han explicado que los 7 millones de euros en premios que han vendido a su establecimiento se repartirán entre vecinos de la capital del Baix Penedès, «gente sobre todo trabajadora, que se levanta muy temprano por la mañana». «Supongo que habrá tocado a personas que lo necesitaban. Estamos muy contentos, porque aquí en el Vendrell nunca toca nada», ha dicho Latoure.

Marc hace cinco años que regenta el Estanco número 3 del Vendrell junto con su madre, que trabaja desde hace más de 40 años y está a punto de jubilarse. Venden la Grossa desde que se creó el sorteo, ahora hace 11 años. «Ya tocaba dar un premio grande», ha añadido Latoure. Del número 01379, primer premio de la Grossa de Cap d'Any, habían vendido toda una serie, a pesar de que estas cifras pequeñas no se compran tanto, habitualmente.