Un herido crítico en un incendio en un restaurante del Vendrell domingo por la tarde

Imagen de los Bomberos trabajando en las tareas de extinciónBomberos de la Generalitat

Un hombre resultó herido crítico en un incendio en un restaurante del Vendrell este domingo por la tarde, según ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El teléfono de emergencias 112 recibió un aviso a las 17.15 horas por un fuego en un restaurante ubicado en una nave del polígono industrial la Cometa. Los Bombers de la Generalitat trabajaron con siete dotaciones para extinguir las llamas, revisar los puntos calientes y ventilar la nave.

Por su parte, el SEM atendió a dos personas: una mujer dada de alta en el mismo lugar y el hombre herido crítico, que fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona. El SEM activó cuatro ambulancias.