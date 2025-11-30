Siete dotaciones de los Bombers trabajan en la extinción de un incendio en un restaurante del Vendrell

Imagen de los Bombers trabajando en las tareas de extinciónBombers de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Tarragona

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio declarado este domingo por la tarde en un restaurante del Polígono Industrial La Cometa, en el Vendrell.

El aviso de la emergencia lo han recibido a las 17.15 horas a través del teléfono de emergencias 112, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con siete dotaciones.

El fuego ha quedado confinado en el interior de una nave de unos 20 x 20 metros que acoge el establecimiento.

Así, los Bombers han emplazado los vehículos y material de forma estratégica para evitar que el incendio se propague a los negocios adyacentes del polígono, donde hay varias naves industriales.