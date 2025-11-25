Abre un nuevo supermercado de alimentos ecológicos en Calafell: tendrá 300 m² y parking gratuito

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Calafell suma una nueva propuesta para los amantes de la alimentación saludable con la apertura de un supermercado Veritas, una cadena dedicada a los productos 100% ecológicos. La inauguración tendrá lugar este jueves, 27 de noviembre, en la zona comercial del Mas Mel, y supondrá la octava apertura de la cadena este 2025.

El nuevo establecimiento destaca por su firme apuesta por el producto de proximidad y la sostenibilidad. Parte de las frutas y verduras que se venderán a diario proceden de productores locales de Vilafranca del Penedès y del Baix Llobregat, garantizando alimentos cultivados sin pesticidas ni abonos químicos.

Todos los artículos cuentan con certificación ecológica, y la marca ofrece más de 550 referencias propias. Además de su compromiso con el medio ambiente, Veritas también impulsa el empleo local con la creación de ocho nuevos puestos de trabajo, ocupados por vecinos de Calafell y municipios próximos.

La tienda cuenta con más de 300 metros cuadrados de superficie y aparcamiento exterior gratuito compartido. Con este nuevo punto de venta, Veritas alcanza ya cuatro tiendas en la provincia de Tarragona, junto a las de Altafulla, Reus y la capital.