Los dos pueblos de Tarragona que destacan por sus mieles: entre las mejores de España

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Las mieles de dos empresas de la demarcación de Tarragona se han convertido en referencia de la apicultura tras los últimos Premios Bresca, que reconocen a las mejores mieles de España. Dos explotaciones de Santa Coloma de Queralt y El Perelló —Mel de Cal Racó y Miel Muria— han obtenido accésits, distinciones que señalan su calidad y excelencia.

Mel de Cal Racó, situada en la Conca de Barberà, recibió accésits por sus mieles de hiedra y de rododendro. La explotación familiar practica la apicultura transhumante, trasladando sus colmenas según las floraciones para garantizar una alimentación natural de las abejas y una amplia variedad de mieles. Todo el proceso de extracción y envasado se realiza de forma artesanal, con especial cuidado en mantener la humedad por debajo del 17 % y preservar las propiedades naturales del producto.

Por su parte, Miel Muria, de El Perelló, obtuvo accésits por sus mieles de romero y tomillo. Se trata de una explotación con varias generaciones de experiencia que combina técnicas tradicionales con prácticas sostenibles, como el uso de energía solar y materiales respetuosos con el medio ambiente. Sus mieles son monoflorales y reflejan la riqueza del paisaje mediterráneo de las Terres de l’Ebre.

Ambas empresas han logrado situar sus productos entre las mejores mieles de España, según el jurado de los Premios Bresca, que valora aspectos como el sabor, el aroma, el color y la pureza del producto. Estos reconocimientos permiten visibilizar el trabajo de pequeños productores tarraconenses y el potencial de la provincia en el sector apícola.

Miel Muria, además, ha sido premiada en certámenes internacionales como los London Honey Awards, donde la miel de romero y de montaña obtuvieron medalla de oro, y la de tomillo medalla de plata. Esto evidencia la calidad de sus productos más allá de España y refuerza la reputación de la apicultura en la provincia de Tarragona.

Con estos reconocimientos, Santa Coloma de Queralt y El Perelló muestran que la producción de miel en Tarragona es de una calidad altísima. Ambos casos demuestran que las explotaciones familiares, con procesos artesanales y respeto por el entorno, pueden competir al más alto nivel nacional e internacional.