El Gobierno destina 45 millones de euros hasta el 2030 para la ampliación del Hospital del Vendrell

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha autorizado al Departament de Salut a conceder una subvención directa de 45 millones de euros a la Fundación Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona para la ampliación y reforma del Hospital del Vendrell. Las obras se harán por fases hasta el año 2030 y permitirán dotar el centro de 13.000 metros cuadrados adicionales para reforzar las áreas de más impacto asistencial. En total se harán 19 nuevos despachos para consultas externas, 19 boxs y dos consultas de selección en urgencias, cuatro plazas de hospital de día, 40 camas de hospitalización, 36 camas de atención intermedia, dos camas para la unidad de semicríticos, dos quirófanos polivalentes, dos quirófanos de cirugía ambulatoria y dos salas y 20 boxs también para el área quirúrgica.

Además de la ampliación, el proyecto incluye la reforma de vestuarios, dormitorios y comedor laboral, espacios de almacenaje y logística, farmacia hospitalaria y esterilización, así como la ordenación del espacio exterior, que mejorará la accesibilidad e incrementará las plazas de aparcamiento, completando la circulación rodada por el perímetro del edificio.