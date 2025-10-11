Una caravana volcada en la AP-7 en Banyeres del Penedès corta dos carriles y causa retenciones de 2 km

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un accidente en la autopista AP-7, en el término municipal de Banyeres del Penedès, ha provocado este sábado por la tarde retenciones de más de dos kilómetros en sentido sur, hacia Tarragona, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico.

El aviso se ha recibido a las 16.38 h, cuando un turismo ha chocado con una caravana. A consecuencia del impacto, la caravana ha volcado y ha quedado ocupante parcialmente el segundo y tercero carril de la vía.

Los Bomberos de la Generalitat han desplazado seis dotaciones, que han trabajado en las tareas de retirada y desbloqueo de la caravana para restablecer la circulación. Según han confirmado, no ha habido personas heridas ni afectadas.

Durante las tareas de emergencia, sólo ha quedado un carril abierto en sentido sur, hecho que ha provocado colas de más de dos kilómetros. El Servicio Catalán de Tráfico ha informado posteriormente de que todos los carriles ya han sido reabiertos y la circulación se ha normalizado progresivamente.