Un accidente en la AP-7 en Banyeres del Penedès deja un carril abierto y causa 2 km de retenciones

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

En la autopista AP-7, a la altura de Banyeres del Penedès, sólo hay un carril abierto en sentido norte, hacia Barcelona, a causa de un accidente que está provocando unos dos kilómetros de cola, según informa el Servicio Catalán de Tráfico.

Los servicios de emergencia trabajan en la zona para retirar los vehículos afectados y restablecer la circulación con normalidad.

Este incidente se suma a otras afectaciones recientes en la misma vía, como el incendio de un turismo en Subirats esta mañana. Los Bomberos de la Generalitat han trabajado con una dotación después de recibir el aviso a las 11.17 h.

El incendio del vehículo, situado a la altura de Sant Sadurní d'Anoia, ha obligado inicialmente a cortar dos carriles en sentido sur, provocando hasta 9 kilómetros de cola que llegaban a Gelida, según ha informado Tráfico. El fuego ya está extinguido y no hay personas afectadas.

A estas alturas, todos los carriles en Sant Sadurní están reabiertos y las retenciones se están normalizando, mientras que en Banyeres del Penedès se mantienen las restricciones de paso por el accidente en sentido norte.