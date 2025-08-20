Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los informes preliminares de los Mossos d'Esquadra han determinado que el origen del primer incendio en el camping Vendrell Platja el pasado 11 de agosto fue por una anomalía en la conexión eléctrica en una de las caravanas que había en el recinto. El fuego, que se declaró a las 03.17 horas obligó a evacuar a 1.700 personas y el SEM atendió a dos personas.

Los documentos de los investigadores de la policía autonómica determinan que aquella noche hubo una sobrecarga en uno de los enchufes de la caravana que inició el fuego, ya sea por su mal estado o el de algún cable.

Una hora más tarde se produjo un segundo incendio bastante apartado del primero, del cual los informes policiales descartan que su origen sea eléctrico, ya que todo el cableado estaba en buen estado. Entre las hipótesis de las causas de este hay que hubiera saltado alguna chispa del incendio inicial o incluso que alguna bombona que había en el camping explotó y lo originó. Según confirman policiales a Diari Més, aquella noche se oyeron muchas explosiones por bombonas de butano que había en las caravanas.

Los fuegos afectaron a 17 parcelas con afectación diversa en caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña, material diverso y 1 turismo. En aquel momento el camping se encontraba al 95% de ocupación. Aunque no hubo víctimas humanas, sí que murió un perro que se encontraba en una de las caravanas.

En el incendio trabajaron 10 dotaciones terrestres de Bombers de la Generalitat. En un primer momento, ya se hablaba de que el fuego inicial se habría originado por un posible cortocircuito o sobretensión de la red eléctrica.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a dos personas: una por inhalación de humo y otra por una crisis de ansiedad. Los afectados que estaban en estado leve recibieron el alta in situ. Uno de ellos era menor.