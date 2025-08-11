Evacuan 1.700 personas en dos incendios en un camping en el Vendrell

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos personas atendidas por el SEM y entre 1.700 personas evacuadas. Este ha sido el balance de dos incendios que se han declarado en un camping esta madrugada del lunes en el Vendrell. El aviso lo han recibido a las 03.17 horas y se han desplazado con 10 dotaciones terrestres al camping Vendrell Platja.

Según explican Bombers han habido dos incendios en el mismo recinto. El primero se habría originado en una caravana por un posible cortocircuito. Este se ha desarrollado y ha afectado unas 12 caravanas en 16 parcelas. Minutos después se ha producido un segundo incendio un poco alejado del primero, el cual ha afectado 2 caravanas y 1 turismo en 2 parcelas. En total han quemado 17 parcelas con afectación diversa a caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña y material diverso. Los dos incendios ya están extinguidos.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para conocer las causas de cada fuego, puesto que se han producido en zonas alejadas. Fuentes policiales apuntan que los incendios se habrían producido «de forma accidental por sobretensió de la red», a pesar de que faltaría confirmarlo después de la investigación.

Al llegar los bomberos quemaban varias caravanas con un gran potencial. Estos han hecho la extinción mientras realizaban la búsqueda de posibles víctimas. Los bomberos han optado por una estrategia defensiva para evitar que el fuego se propagara. El camping, que se encontraba al 95% de ocupación, se ha evacuado completamente y se han descartado víctimas. Aun así, sí que ha muerto un perro, según los responsables de la instalación.

Parcelas quemadas en el camping Vendrell Platja.ACN

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a dos personas: una por inhalación de humo y otra por una crisis de ansiedad. Los afectados que estaban en estado leve han recibido el alta in situ. Uno de ellos era menor. La inmensa mayoría de los usuarios han podido volver a sus parcelas. Hacia las 9 h, el camping ya ha recuperado la actividad.

A estas alturas, los bomberos mantienen una dotación por prevención y para ayudar en cualquier cosa que necesiten usuarios y trabajadores del camping.

Protección Civil ha activado la prealerta del plan PROCICAT para hacer seguimiento de un incendio a varias caravanas al camping Vendrell Platja. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 49 llamadas.

El regidor de Seguridad, Christian Soriano, ha explicado que «la rápida intervención de Bomberos, Mossos d'Esquadra y Policía Local, con el apoyo de Protección Civil del Vendrell, ha sido clave para controlar rápidamente la situación y extinguir el incendio, que no ha causado daños personales».

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha agradecido la rápida intervención de los servicios de emergencia y «ahora, una vez extinguida el incendio, la preocupación es atender las personas afectadas por la pérdida de bienes materiales y de documentación, y apoyarlos en el retorno a sus residencias o en la necesidad de tener que hacer realojamientos en otros establecimientos turísticos».