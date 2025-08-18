Unos vecinos son de Tarragona y otros de Barcelona: la calle que divide dos provincias

La calle Dues Províncies, en Bellvei i Castellet y la Gornal. A la izquierda, Tarragona y, a la derecha, Barcelona.Cedida

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En el Baix Penedès, la calle de les Dues Províncies, ubicada en Bellvei, presenta una particularidad geográfica y administrativa única en Cataluña. Esta vía no solo separa dos municipios —Bellvei y Castellet i la Gornal—, sino que también marca la frontera entre dos comarcas —Baix Penedès y Alt Penedès— y dos provincias: Tarragona y Barcelona.

La singularidad de esta calle se refleja en la vida cotidiana de sus habitantes. Los vecinos de un lado de la acera pertenecen al municipio de Bellvei, en Tarragona, mientras que los del otro lado residen en Castellet i la Gornal, en Barcelona. Esta división administrativa puede traducirse en diferencias en los servicios públicos, como la educación y la atención sanitaria, a pesar de que ambos grupos comparten espacio y vida diaria.

Durante la pandemia, esta división cobró relevancia práctica. Las restricciones de movimiento entre provincias impidieron a algunos residentes cruzar la calle para acceder a servicios esenciales, como tiendas o correos, ubicados en la acera opuesta.

De hecho, el por entonces alcalde de Bellvei, Gerard Colet, calificó esta situación de «absurda» y abogó por aplicar el «sentido común» en la interpretación de las restricciones. Por su parte, el alcalde de Castellet i la Gornal también expresó su preocupación por la incoherencia de la normativa en este contexto.