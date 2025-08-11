El camping Vendrell Platja intenta recuperar la normalidad después de los dos incendios

El camping Vendrell Platja está intentando volver a la normalidad después de la madrugada trágica de este lunes donde se han producido dos incendios que han provocado varios destrozos al establecimiento. Como consecuencia, se han evacuado unas 1.700 personas, han quemado 17 parcelas y han quedado afectadas caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña y material diverso. No ha habido ninguna víctima entre los alojados, a pesar de que sí que ha muerto un perro, según los responsables de la instalación.

Según ha explicado el responsable de camping, Ramon Orriols, el recinto está operando este lunes por la mañana con «relativa normalidad» y están trabajando para atender las necesidades de los clientes que han perdido sus pertenencias y poder realojarlos.

En una atención a los periodistas después de que se haya podido controlar la situación, Orriols ha indicado que las personas que han perdido sus pertenencias, como la autocaravana o los bienes personales, están «muy afectadas». El responsable del camping ha indicado que hay una decena de caravanas y tiendas afectadas, sobre todo de temporada, es decir, campistas que alquilan la parcela para todo el verano.

Orriols ha señalado que los primeros indicios apuntan que el origen del fuego sería eléctrico, si bien ha recalcado que hay una investigación en marcha y que hay que esperar que concluya para aclarar las causas.

Los Mossos d'Esquadra son los encargados de llevar a cabo la investigación para conocer las causas de cada fuego, puesto que se han producido en zonas alejadas. Fuentes policiales apuntan que los incendios se habrían producido «de forma accidental por sobretensión de la red», a pesar de que faltaría confirmarlo con todos los datos recopilados después de la investigación.

El responsable del camping también ha explicado que los vigilantes de seguridad han detectado el fuego y han alertado a los campistas y los Bombers, que han llegado «muy rápido», según ha remarcado.

Varias personas desalojadas ante la recepción del camping que ha sufrido un incendio.ACN

Los campistas se han autodesalojado en una evacuación que ha sido ágil al tratarse de un recinto abierto, ha asegurado el responsable de las instalaciones. Los usuarios han sido desalojados fuera del perímetro del camping durante más de dos horas, atendidos por los cuerpos de seguridad y emergencias.

«Hemos salido como hemos podido»

Uno de estos campistas, Sergio Gómez, ha descrito, en cambio, como un «despropósito» el proceso de evacuación. «Hemos salido como hemos podido, no ha habido un aviso por parte del personal del camping, nos hemos despertado con las sirenas del camión de Bombers», ha afirmado en declaraciones a la prensa.

Según él, el fuego podría haber sido «una tragedia gravísima» porque no estaba claro el plan de evacuación del camping, ni había salidas señalizadas. Gómez ha asegurado que los mismos campistas han despertado a los huéspedes que seguían en sus bungalows, en algunos casos extranjeros que hablaban inglés o alemán y no estaban al corriente de qué estaba pasando.

Se gloria López, otra de las campistas evacuadas, ha explicado que ha pasado muchos nervios. «Era un fuego muy grande, salía por encima de los árboles», ha remarcado. Según ella, los responsables del camping «se han portado muy bien» porque «han venido enseguida» y les han dado «mantas y agua».

A pesar de eso, López se ha quejado de que los Bombers han tardado «45 minutos en venir», y que en la zona de los fuegos «no había boca de incendios ni mangueras ni nada, ni extintores».

Solidaridad en un restaurante de delante

Rafa Serrano, propietario de la Taverna Los Serrano, que está delante del camping, ha explicado a la prensa que en cuanto ha tenido noticia del fuego ha decidido abrir el establecimiento para que los evacuados pudieran ir al baño, beber agua o tomarse una coca-cola. «Había niños, personas mayores, con bajadas de azúcar», ha dicho. «Tenía 400 aguas y han volado todas, hemos hecho lo que hemos podido», ha admitido.

Según Serrano, su sobrino, que es mosso y estaba fuera de servicio, ha ayudado en las tareas de evacuación. «La mayoría de los afectados son clientes nuestros, la gente estaba muy afectada», ha afirmado.

El propietario de la taberna ha explicado que un perro que ha muerto por las llamas es precisamente uno de los que primero ha avisado del fuego a los campistas.