El chófer de Tarragona que ha revolucionado First Dates: «Vivo con mi madre y vamos desnudos por casa»

Pedro, un chófer de autobús de 54 años natural de Cunit, se ha convertido en uno de los solteros más comentados de la última emisión de First Dates. Su paso por el programa de Cuatro no dejó indiferente a nadie, tanto por sus singulares costumbres como por la honestidad con la que se presentó ante su cita. “Soy naturista, en casa vamos desnudos, mi madre también”, confesó ante las cámaras.

Aficionado al naturismo y con una visión muy libre del amor, Pedro explicó que busca una relación abierta porque, según sus propias palabras, “antes que ser infiel, prefiero ser sincero”. Su cita fue Daniela, una cocinera de 53 años afincada en Valencia, que no tardó en admitir que compartía su filosofía: “No me gusta convivir ni el compromiso, así que las relaciones abiertas me van bien”.

Aunque el primer impacto visual no fue del todo prometedor para Daniela, —“me lo esperaba más alto y delgado” dijo entre risas—, Pedro quedó encantado con su cita: “Es alta, guapa y me ha hecho sentir algo al verla”. La conexión entre ambos empezó a aflorar durante la cena, donde hablaron con naturalidad sobre el tipo de pareja que buscan, sus experiencias sentimentales y su visión del deseo.

La conversación no tardó en profundizar en sus intereses sexuales. Pedro se definió como un hombre apasionado, mientras que Daniela aseguró preferir “ver, experimentar y disfrutar sin ataduras”. Ambos compartieron que habían frecuentado ambientes liberales y clubes de intercambio, algo que aumentó la complicidad entre ellos.

Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando Pedro compartió su estilo de vida nudista y cómo lo practica también en su entorno familiar. Daniela, entre bromas, admitió que no esperaba semejante revelación: “Yo pensando en no salir en TikTok... y me toca este”, comentó entre risas. Pedro, por su parte, no dejó pasar la oportunidad para lanzar un piropo: “Sin ropa, seguro que estás espectacular”.

La cena terminó con una escena inesperada, ya que Daniela sacó unas esposas del bolso y propuso un curioso juego para decidir si habría una segunda cita. “Si me las pongo yo, es que sí”, explicó. Tras unos segundos de suspense, se las colocó en la muñeca... y ambos abandonaron juntos el restaurante. Sin duda, una velada que no dejó indiferente a nadie.