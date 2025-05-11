Protección Civil revisará el sistema para saber si Calafell y Cunit recibieron su alerta

La nube tóxica de cloro del incendio de una industria de productos para piscinas en Vilanova i la GeltrúÀlex Recolons

Protección Civil revisará cómo funcionó el sábado de madrugada el sistema de envío de alertas a móviles de los ciudadanos por una nube tóxica entre Barcelona y Tarragona, para comprobar si ha habido algún fallo y si algunas personas no lo han recibido, como afirman al menos dos ayuntamientos.

Protección Civil envió a las 05:30 horas de la madrugada del sábado un mensaje a los móviles de los vecinos de las localidades de Vilanova y la Geltrú, Sant Pere de Ribes y Cubelles y de Cunit y Calafell, así como a los del núcleo de Roquetes, para pedirles que se confinaran por la presencia de una nube tóxica como consecuencia de un incendio en una empresa química.

Mensaje enviado por Protección Civil para ordenar el confinamiento de la población de Vilanova y la Geltrú, las Roquetes, Cubelles, Cunit y Calafell.

Los ayuntamientos de Calafell y Cunit informaron horas después de que parte de su población no había recibido la alerta de Protección Civil para confinarse en casa, lo que motivó las quejas de algunos de ellos.

En rueda de prensa, Imma Soler, subdirectora de Emergencias de Protección Civil, explicó que este organismo utilizó este sábado el mismo procedimiento que en ocasiones anteriores y que tiene constancia que la recepción del mensaje fue masivo.

No obstante, precisó, «se mirará qué ha pasado si dicen que en alguna zona no ha llegado» el mensaje para comprobar si ha habido algún fallo en el sistema.