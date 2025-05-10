Illa dice que el desconfinamiento por la nube tóxica es una «buena noticia» e insiste en las recomendaciones de precaución

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a un acto en DeltebreAriadna Escoda

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el desconfinamiento en las poblaciones afectadas por el humo tóxico de un incendio este sábado una fábrica de Vilanova y la Geltrú.

«Son buenas noticias», ha dicho Illa desde Tortosa, quien también ha insistido en que la población siga las recomendaciones de precaución, sobre todo las personas vulnerables como las personas mayores y los niños.

Por otra parte, el presidente ha agradecido las tareas de los servicios de emergencia y protección civil «que trabajan desde primera hora para revertir la situación», así como la colaboración de los consistorios implicados y la población. «Han tenido un comportamiento muy cívico», ha concluido.