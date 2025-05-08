La viral respuesta de un conocido restaurante del Vendrell a la reseña de un cliente

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Internet y las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales para que los clientes compartan sus experiencias en restaurantes, ya sea para destacar un buen servicio o señalar aquello que no cumplió con sus expectativas. Y cada vez es más común que los propios establecimientos respondan públicamente a estas críticas.

Uno de estos intercambios de opiniones ha captado la atención de un usuario de la red social X -antes Twitter-, y es que la popular cuenta Soy Camarero ha compartido la reseña de un cliente y la contundente réplica del restaurante implicado, D&M, ubicado en El Vendrell. La publicación ha generado un gran revuelo entre los usuarios.

El comentario original del cliente criticaba el precio de la comida, afirmando: “Para lo que es, demasiado caro tres bocadillos y una hamburguesa con bebidas y patatas, 54 euros, que en pesetas serían unas 9.000. Demasiado”.

Lejos de ignorar la crítica, el responsable del restaurante respondió con firmeza y claridad: “Hola, José. Gracias por tu reseña. Solo una puntualización: no servimos bocadillos, sino hamburguesas gourmet, como bien se ve en todos los sitios”.

El propietario también aprovechó para poner en contexto el coste de la comida, indicando que fue una cena para cuatro personas: “Es importante mencionar que cenasteis cuatro personas, lo que hace que el precio sea totalmente razonable y perfectamente entendible. Todos sabemos lo que cuestan, a día de hoy, los productos y materias primas y nuestros precios están en línea con la calidad que ofrecemos”.

Sin dejar pasar el detalle nostálgico de la comparación con la antigua moneda, concluyó con un toque irónico: “Las pesetas quedaron atrás hace más de 20 años, comparar los precios actuales no tiene ningún sentido”. La respuesta no ha tardado en hacerse viral, generando opiniones divididas, pero también destacando el creciente fenómeno de la interacción entre restaurantes y clientes en plataformas digitales.