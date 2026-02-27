Las obras en el túnel del Garraf modificarán las frecuencias de tren hacia Sant Vicenç

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Las obras previstas en el túnel del Garraf a partir de este mes de marzo tendrán afectaciones directas en la movilidad ferroviaria de la demarcación, especialmente para los usuarios con origen o destino en Sant Vicenç de Calders, Tarragona o Reus. La propuesta presentada por la Generalitat, Adif y Renfe prevé circular en vía única entre Sitges y Garraf durante unos tres meses, hecho que obligará a reducir frecuencias en la R2 Sur hasta dos trenes por hora y sentido entre Barcelona y Sant Vicenç.

Con respecto a los Regionales del sur, se mantendrá el servicio ferroviario habitual desde Sant Vicenç hacia Tarragona, Reus y otras destinaciones, pero el tramo entre El Prat y Sant Vicenç se cubrirá con autobuses directos. Además, dos trenes de entrada en Barcelona por la mañana y dos de salida por la tarde se desviarán por Vilafranca del Penedès, con un incremento aproximado de cuarenta minutos de trayecto, una medida pensada para conservar conexiones directas con la capital. La propuesta todavía se tiene que consensuar definitivamente con los agentes implicados.

El dispositivo alternativo incluirá también refuerzos de autobuses interurbanos que afectan a especialmente el Baix Penedès y el Camp de Tarragona, con servicios entre Barcelona, Cunit, Calafell y el Vendrell, así como conexiones entre Vilanova y Tarragona. Igualmente, se habilitará una nueva línea de autobús entre Altafulla, Torredembarra y Barcelona con una expedición de ida por la mañana y una de vuelta por la tarde, pensada para facilitar los desplazamientos cotidianos.

Las obras, con un presupuesto superior a los tres millones de euros, incluyen actuaciones de reparación y protección en un túnel y dos viaductos para mejorar la durabilidad de la infraestructura y prevenir los efectos de la corrosión marina y del oleaje. También se harán mejoras de impermeabilización y refuerzo estructural en un paso inferior en Sitges. Las administraciones remarcan que el objetivo es garantizar la fiabilidad de la línea, a pesar de las afectaciones temporales al servicio.

La planificación del dispositivo alternativo pone de manifiesto la complejidad de mantener la movilidad ferroviaria mientras se ejecutan los trabajos. El reto será compatibilizar las obras con la afectación mínima posible a los usuarios habituales del servicio y garantizar una transición ordenada.