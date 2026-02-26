Torredembarra y Altafulla tendrán una línea de bus directa en Barcelona durante las obras del túnel del Garraf

Torredembarra y Altafulla, en el Tarragonès, tendrán un servicio especial de conexión directa en bus con Barcelona durante las obras del túnel del Garraf, que afectarán al transporte ferroviario entre Tarragona y la capital catalana. Cuando empiecen los trabajos, previstos para el 16 de marzo, se habilitará una línea de autobús con recorrido Altafulla – Torredembarra – Barcelona, con una frecuencia de ida por la mañana, en torno a las 6 h, y una de vuelta en torno a las 18.30 h.

Los horarios exactos y los puntos de parada se anunciarán más adelante. Desde el consistorio de Torredembarra se apunta que el dispositivo «quiere facilitar los desplazamientos laborales y académicos de los usuarios habituales de transporte público» del municipio.

El alcalde Vale Pino ha adelantado que ya se trabaja para «reforzar las conexiones directas con Torredembarra de manera estable», aprovechando la renovación de la concesión de la línea de transporte por carretera que une Tarragona y Barcelona, prevista el año 2028.