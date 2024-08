Vilanova rep totes les mirades

Publicado por Rafa J. Larrañaga Verificado por Creado: Actualizado:

L’agenda castellera d’aquest cap de setmana té un plat estrella: la Diada de les Neus de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Demà dissabte, a les 18 h., la plaça de l’Església rebrà algunes de les grans colles del món casteller —els Bordegassos de Vilanova, el Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i la Colla Joves Xiquets de Valls— en la que promet ser una de les grans actuacions de la temporada.

Per part de la colla amfitriona, els Bordegassos de Vilanova, venen d’unes diades en què no han passat dels castells de 7. Caldrà veure si, aquest dissabte, tornen a apostar per les estructures de 8 pisos —tal com van fer a principis de juliol, carregant a la Diada de Cubelles, juntament amb els Nens del Vendrell, el primer 4 de 8 de la història del municipi del Garraf.

Els Castellers de Vilafranca van forts. Molt forts. Després de fer un tros de diada per les Santes de Mataró —9d8f, 5d9f, 2d9f i pd8fm descarregats—, els verds han anunciat per activa i per passiva que, si no hi ha cap contratemps, provarien el primer 3 de 10 amb folre i manilles de la temporada. A més, aquesta setmana ja van fer una prova fins al pis de sisens a la Diada de Cal Figarot.

Finalment, caldrà veure també si la Colla Jove i la Colla Joves fan una aposta per la gamma extra. Els liles, que venen d’una bona diada a Vilallonga del Camp, on van descarregar tot el que tenien previst portar a plaça —5d8, 3d9f, 4d8p i pd7f. I per la seva banda, els vallencs venen d’un juliol amb un únic castell de 9, que va quedar en intent a la Diada del Quadre de Santa Rosalia, a Torredembarra.

Més cites del cap de setmana

Més enllà de la Diada de les Neus, el cap de setmana casteller deixa altres bones cites. Avui divendres, a la nit, els Castellers d’Altafulla i els Nens del Vendrell es trobaran a la Festa Major de Sant Vicenç de Calders. Uns Castellers d’Altafulla que també actuaran dissabte a la Mora. Demà mateix, a les 18.30 h., la plaça de l’Església de Vila-seca també viurà una diada entre els amfitrions —els Xiquets de Vila-seca—, els Xiquets de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

L'agenda Sant Vicenç de Calders- I Festa Major

- Divendres, 22h. Plaça Major

Castellers d’Altafulla

Nens del Vendrell

Andorra la Vella- I Festa Major

- Dissabte, 17h. Plaça Príncep Benlloch

Castellers d’Andorra

Colla Castellera La Bisbal del Penedès

Vilanova i la Geltrú I Diada de les Neus

- Dissabte, 18h. Plaça de la Vila

Bordegassos de Vilanova

Castellers de Vilafranca

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Colla Joves Xiquets de Valls

La Mora (Tarragona) I Festa Major

- Dissabte, 18.30 h.

Castellers d’Altafulla

Vila-seca- I Festa Major d’Estiu

- Dissabte, 18.30 h. Plaça de l’Església

Xiquets de Tarragona

Xiquets de Vila-seca

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Vilafranca del Penedès I Màrtirs Street

- Dissabte, 19.30 h. Plaça Vall del Castell

Castellers de Barcelona

