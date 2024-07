Els Nens del Vendrell volen més per Santa Anna

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

El cap de setmana casteller comença aquest mateix divendres amb una cita ineludible al Vendrell amb els seus Nens, perquè la diada de Santa Anna manté aquell aire de tradició i essència que no volen perdre a la capital del Baix Penedès. Actuen en solitari després del lluïment dels grups de cultura popular del municipi i els versos del ball de diables, en una diada on volen superar l’actuació de dissabte passat al Catllar.

Ja fa setmanes que tenen consolidats els castells bàsics de vuit (n’han descarregat 16, entre el tres i el quatre) i toca seguir fer passos endavant. Si dissabte van completar el 2 de 8 amb folre set anys després, ara podria ser el torn del 7 de 8, un castell que només han completat una vegada en el seu historial per Santa Teresa de 2018. Sumar en una mateixa actuació aquesta estructura i dos folrat representaria consolidar, de retruc, la seva posició a la jornada de diumenge del Concurs de Castells, que volen recuperar després de la seva absència els anys 2022 i 2018.

Més enllà del Vendrell, dissabte i diumenge les mirades se centraran en diferents poblacions on algunes colles seguiran ajustant castells per encarar de la millor manera un mes d’agost amb cites fonamentals del calendari. Així, la Colla Joves Xiquets de Valls torna d’uns dies de vacances amb cita a La Riera de Gaià.

Després de la relliscada a Torredembarra on el 3 de 9 amb folre es va quedar amb intent, caldrà veure si hi tornen o ja reserven els castells de nou per Les Neus a Vilanova i la Geltrú (3 d’agost) i Firagost a Valls (7 d’agost), on un altre dels reptes pendents serà completar el 4 de 9 amb folre que va quedar carregat per Sant Joan.

Estaran acompanyats pels Nois de la Torres i els Xiquets del Serrallo que seguiran rodant alguns castells de gamma alta de set, que ja han anat completant durant la temporada. A Reus, els Xiquets locals tenen la intenció d’estrenar un castell en el seu historial: el 7 de 8. Porten setmanes treballant-lo, juntament amb altres estructures de gamma alta de vuit, i per Santa Anna pot arribar el dia del primer intent del seu historial, que estaria acompanyat dels dos castells bàsics de vuit.

Si l’assoleixen, seria la setzena colla del món casteller que s’anota aquesta estructura moderna (el primer es va fer el 2011) en el seu currículum. Al seu costat hi haurà la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau que tornarà a portar el 3 de 8 (ja n’han descarregat dos enguany) amb dos castells de gamma alta de set. El 4 de 8, que també està a punt, haurà d’esperar un dies més per encarar-lo amb el 100% de garanties.

A la mateixa hora, els Castellers de Vilafranca actuaran a casa seva, a Cal Figarot, on podrien seguir insistint en alguns dels seus gamma extra més habituals, com el 2 de 9 o el pilar de 8 amb folre i manilles. Diumenge a la tarda, Vilallonga del Camp torna a portar a plaça la Colla Vella i la Jove de Tarragona, que asseguren una actuació amb castells de nou i gamma alta de vuit, que pròximament podrien pujar un pis i convertir-se en gamma extra.

No és una actuació menor, tot el contrari, perquè l’any 2018 els primers hi van descarregar el 2 de 8 sense folre, mentre els segons hi van plantar el 9 de 8. Les dues colles hauran de saber jugar amb el calendari perquè tenen un mes d’agost atapeït d’actuacions de compromís començant per la diada Les Neus a Vilanova i la Geltrú dissabte 3 d’agost la Jove i Firagost dimecres 7 d’agost, la Vella.