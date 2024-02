Quince miradas sobre el color negro

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Quince artistas, de múltiples disciplinas, con un rasgo común: el interés por el color negro. Este es el eje sobre el cual se estructura la exposición Black is a color, que se inauguró el pasado viernes, 2 de febrero, en el Espacio Mil Nou de la calle de Sant Llorenç de Reus. El proyecto está coordinado por Àlvar Calvet, que ha sido el responsable de convocar a los artistas bajo el lema del proyecto, así como de montar la exposición. De esta manera Jordi Abelló, Toni Alcàsser, Beatrice Bizot, Svantje Busshoff, Roger Caparó, Freya Day, Ruben Díaz de Corcuera, Yolanda Espinosa, Toni Giró, Enric Madorrán, Joan Rom, Núria Rubio, Aureli Ruiz y Josep Salmerón, además del mismo Àlvar Calvet, han cedido una obra para ser expuesta en la sala del Espacio Mil Nou. «He querido que todo el mundo tuviera su lugar, que todas las piezas pudieran respirar y que los autores que son muy austeros pudieran mantener esta austeridad en la sala», explica Calvet.

En la selección de artistas, detalla, además de guiarse para los creadores que trabajan fundamentalmente en blanco y negro, también ha querido dar espacio a creadores del territorio, así como a autores que no exponen muy a menudo.

Black is a color es el primero de un ciclo formado por cuatro exposiciones. La siguiente, detalla Àlvar, se centrará en el negro desde una mirada fotográfica hacia el África. La tercera explorará al negro relacionado con la noche y la oscuridad, y la última, el luto. Todas se harán en el mismo Espacio Mil Nou, un hub cultural polivalente que abrió puertas a Reus a finales del año pasado. El 90% de mi trabajo es en blanco y negro. He introducido muy poco el color, porque considero que, allí donde está el negro, está la verdad», afirma Calvet, que también es el impulsor del ciclo. De esta manera, el negro funciona como concepto, pero también como símbolo y metáfora de lo que es visible y del que no. Además, con este ciclo, Calvet también quiere rendir un homenaje al continente africano.

Black is a color se podrá visitar hasta el 29 de marzo.